Internationale Auszeichnung: Klinik Markgröningen bleibt wichtige Anlaufstation bei Handverletzungen

Das Zentrum für Hand- und Plastische Chirurgie der Orthopädischen Klinik im Kreis Ludwigsburg ist erneut von einer europäischen Fachgesellschaft zertifiziert worden.

Das Zentrum für Hand- und Plastische Chirurgie der RKH Orthopädischen Klinik Markgröningen mit regionalem Einzugsgebiet ist erneut als Hand-, Trauma- und Replantationszentrum anerkannt worden. Damit wird die hohe Qualität und Spezialisierung in der Versorgung schwerer Handverletzungen bestätigt, teilen die RKH-Kliniken mit. Grundlage sind die Kriterien der europäischen handchirurgischen Fachgesellschaft Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH).

Schwere Handverletzungen sind medizinische Notfälle. Je schneller etwa eine mikrochirurgische Expertise verfügbar ist, desto größer sind die Chancen, Funktion, Sensibilität und Beweglichkeit der Hand zu erhalten. Dies gewährleistet laut Mitteilung die Markgröninger Handchirurgie mit spezialisierten Teams und standardisierten Abläufen.

„Handverletzung kann gesamtes Leben verändern“

„Eine schwere Handverletzung kann das gesamte Leben verändern. Unser Anspruch ist, im Ernstfall sofort die richtige Behandlung anbieten zu können. Ohne Zeitverlust und auf höchstem fachlichem Niveau“, sagt Prof. Dr. Max Haerle, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Hand- und Plastische Chirurgie.

Die Zertifizierung gilt für fünf Jahre und setzt Struktur- und Qualitätsmerkmale voraus. Dazu zählen ein Team spezialisierter Chirurgen, Mindestfallzahlen und umfassende Behandlungsmöglichkeiten. „Die Zertifizierung bestätigt nicht nur unsere operative und mikrochirurgische Expertise, sondern auch die optimalen Versorgungsstrukturen dahinter, von der Diagnostik und Operation bis zur spezialisierten Rehabilitation“, so Haerle.

Führende Expertise in der elektiven Handchirurgie

Abgesehen von der Versorgung schwerer Handverletzungen, werden in Markgröningen alle Erkrankungen und Verletzungen der Hand und des Handgelenks behandelt. Prof. Dr. Max Haerle und Prof. Dr. Florian Lampert, Leitender Oberarzt, gehören zu den bundesweit anerkannten Experten für elektive Handchirurgie und verfügen unter anderem über das Expertenzertifikat Handchirurgie, das im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie vergeben wird.

Mit der Kombination aus international anerkannter Traumaversorgung und führender Expertise in der elektiven Handchirurgie nimmt Markgröningen eine herausragende Stellung ein. Jährlich werden dort rund 2000 hand- und 900 plastisch-chirurgische Eingriffe vorgenommen.