Internationale Auszeichnung: Klinik Markgröningen bleibt wichtige Anlaufstation bei Handverletzungen

Das Zentrum für Hand- und Plastische Chirurgie der RKH Orthopädischen Klinik Markgröningen mit regionalem Einzugsgebiet ist erneut als Hand-, Trauma- und Replantationszentrum anerkannt worden. Damit wird die hohe Qualität und Spezialisierung in der Versorgung schwerer Handverletzungen bestätigt, teilen die RKH-Kliniken mit. Grundlage sind die Kriterien der europäischen handchirurgischen Fachgesellschaft Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH).