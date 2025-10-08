Intercity Stuttgart-Zürich: Direktzüge in die Schweiz sind bedroht

Seit Monaten ist der Intercity zwischen Stuttgart und Zürich eine Pannenverbindung. Auch eine Notfall-Reserve rettet sie nicht. Droht der Gäubahn der Verlust ihrer Fernzüge?
Wer aktuell versucht, die Strecke Stuttgart-Zürich mit dem Intercity zurückzulegen, erlebt einige Überraschungen. So staunten Fahrgäste des verspäteten IC 187 in Singen Anfang der Woche nicht schlecht, warum ihr am frühen Nachmittag in Stuttgart gestarteter Zug nicht nach Zürich weiterfuhr. „Schnee und Eis“ – so lautete in der DB-Fahrplanauskunft die Begründung. Was im Oktober bei den 409 Metern Meereshöhe von Zürich doch verwunderte. So wird dies im Eisenbahnforum Drehscheibe-Online berichtet.