Integration in Kornwestheim: Arbeitspflicht für Asylbewerber zeigt kaum Wirkung

Kornwestheim hat vor einem Jahr als erste Kommune im Kreis Ludwigsburg die Arbeitspflicht für Geflüchtete umgesetzt. Das Zwischenfazit: Es gab weder Leistungskürzungen noch Nachahmer.
Ist es ethisch vertretbar, Geflüchtete für 80 Cent pro Stunde zur Arbeit zu verpflichten? Diese Frage spielte im April 2025, also vor fast genau einem Jahr, eine große Rolle. In Kornwestheim hatte Oberbürgermeister Nico Lauxmann ein neues Integrationskonzept vorgestellt, das erstmals im Kreis Ludwigsburg ausdrücklich vorsah, Geflüchtete zur Arbeit zu verpflichten. Ein Jahr später stellt sich die Frage, wie sehr die Stadt damit Vorreiter geworden ist.