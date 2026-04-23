Integration in Kornwestheim: Arbeitspflicht für Asylbewerber zeigt kaum Wirkung

Kornwestheim hat vor einem Jahr als erste Kommune im Kreis Ludwigsburg die Arbeitspflicht für Geflüchtete umgesetzt. Das Zwischenfazit: Es gab weder Leistungskürzungen noch Nachahmer.

Ist es ethisch vertretbar, Geflüchtete für 80 Cent pro Stunde zur Arbeit zu verpflichten? Diese Frage spielte im April 2025, also vor fast genau einem Jahr, eine große Rolle. In Kornwestheim hatte Oberbürgermeister Nico Lauxmann ein neues Integrationskonzept vorgestellt, das erstmals im Kreis Ludwigsburg ausdrücklich vorsah, Geflüchtete zur Arbeit zu verpflichten. Ein Jahr später stellt sich die Frage, wie sehr die Stadt damit Vorreiter geworden ist.

Einen Trend hat Kornwestheim mit der Verpflichtung von Geflüchteten zu Arbeit für 80 Cent die Stunde bislang nicht gestartet. Laut Landratsamt gibt es „keine weiteren Landkreiskommunen, die eine Arbeitsverpflichtung für Asylbewerber umgesetzt haben“, wie Landratsamt-Sprecher Andreas Fritz erklärt.

Allerdings gebe es einige Städte und Gemeinden, die Arbeitsgelegenheiten für Geflüchtete auf freiwilliger Basis anbieten. Das tue auch der Landkreis. Etwa 80 Geflüchtete helfen so bei Reinigungs- und Wäschediensten, der Müllentsorgung oder als Dolmetscher.

Kornwestheims Oberbürgermeister Nico Lauxmann hat sich für die Umsetzung der gesetzlichen Möglichkeiten einer Arbeitsverpflichtung für Asylbewerber in seiner Stadt eingesetzt. Foto: Werner Kuhnle

Damit bleibt es bei nur einem Geflüchteten aus Kornwestheim, der auf das Anschreiben der Stadt zur Arbeitsverpflichtung hin bei der Stadtgärtnerei angefangen hat zu arbeiten. „Der Herr, der für uns in der Stadtgärtnerei gearbeitet hat, hat inzwischen eine richtige Anstellung gefunden und arbeitet daher nicht mehr bei der Stadt“, sagt Stadtsprecherin Sandra Schuon auf Nachfrage.

Sanktionen bleiben aus

Vier weitere Geflüchtete kamen seinerzeit für eine Arbeitsverpflichtung infrage, waren der Aufforderung durch die Stadt aber nicht nachgekommen. Lauxmann hatte im Frühjahr 2025 erklärt: „Klar ist auch, dass wir dann Weigerungen zur Arbeit sanktionieren müssen.“ Da das Landratsamt hier zuständig ist, wären Kürzungen über die Behörde gelaufen.

Deren Sprecher sagt nun aber: „Wir haben keine Leistungen gekürzt, weil die Personen, die nicht arbeiten wollten, inzwischen nicht mehr in unserem Zuständigkeitsbereich sind oder entweder gar keine oder nur noch eingeschränkte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Daher sind in diesen Fällen keine Sanktionen möglich.“

OB Lauxmann hatte sich vor einem Jahr schon gegen den Vorwurf des Populismus gewehrt und erklärt, dass das Projekt auch dann erfolgreich sei, wenn es lediglich gelinge, einen Asylbewerber in Arbeit zu bringen.