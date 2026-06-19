Insolvenz Vinzenz von Paul Kliniken: Bestürzung in den Thermestädten Bad Überkingen und Bad Ditzenbach

Mit der Insolvenz Vinzenz von Paul Kliniken haben die Bürgermeister nicht gerettet. Sie hoffen auf Lösungen für die Thermen und Reha-Kliniken in ihren Städten.
Schockiert und bestürzt haben Bad Ditzenbachs Bürgermeister Herbert Juhn und Bad Überkingens Rathauschef Matthias Heim die Nachricht aufgenommen, dass die Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH Insolvenzantrag stellen muss. Die Insolvenz erstreckt sich auf die Vinzenz Klinik und die Vinzenz Therme in Bad Ditzenbach, die Luise von Marillac Klinik in Bad Überkingen sowie das Marienhospital Stuttgart.