Insolvenz des Marienhospitals: Was bedeutet das für den Klinikbetrieb?

Das Stuttgarter Marienhospital hat Insolvenz beantragt. Experten erklären, welche Auswirkungen das auf Patienten und Mitarbeitende haben kann.
Der gemeinnützige, katholische Träger des Marienhospitals in Stuttgart hat am Mittwoch einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Doch was bedeutet das konkret für den Betrieb eines Krankenhauses? Worauf müssen sich Patienten und Mitarbeitende in den kommenden Monaten einstellen? Der seit April dieses Jahres bestellte Interims-Geschäftsführer Jan Schlenker betont, dass es keine Auswirkungen auf den laufenden Klinikbetrieb gibt: „Es ist sichergestellt, dass wir unsere Patientinnen und Patienten auch weiterhin vollumfänglich an allen Standorten behandeln und wir unseren Versorgungsauftrag unverändert und in gewohnter Qualität erfüllen. Auch werden wir weiterhin für sämtliche Lieferanten und Dienstleister ein zuverlässiger Geschäftspartner bleiben.“