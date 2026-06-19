Insolvenz des Marienhospitals: Was bedeutet das für den Klinikbetrieb?

Der gemeinnützige, katholische Träger des Marienhospitals in Stuttgart hat am Mittwoch einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Doch was bedeutet das konkret für den Betrieb eines Krankenhauses? Worauf müssen sich Patienten und Mitarbeitende in den kommenden Monaten einstellen? Der seit April dieses Jahres bestellte Interims-Geschäftsführer Jan Schlenker betont, dass es keine Auswirkungen auf den laufenden Klinikbetrieb gibt: „Es ist sichergestellt, dass wir unsere Patientinnen und Patienten auch weiterhin vollumfänglich an allen Standorten behandeln und wir unseren Versorgungsauftrag unverändert und in gewohnter Qualität erfüllen. Auch werden wir weiterhin für sämtliche Lieferanten und Dienstleister ein zuverlässiger Geschäftspartner bleiben.“

Rechtsanwalt hofft auf gute Lösung für das Marienhospital Auch Rechtsanwalt Jochen Sedlitz von der Kanzlei Grub Brugger, der das Verfahren als Sachwalter überwacht, bestätigt, dass der reibungslose Klinikbetrieb bereits vor einem Insolvenzverfahren sichergestellt wird: „Schon im Vorfeld werden dann die Hauptlieferanten per Vorkasse bezahlt, damit es nicht zu Engpässen kommt.“ Im nächsten Schritt sei die Belegschaft des Marienhospitals informiert worden: „Alle haben verstanden, dass wir diese Aufgabe nur gemeinsam schaffen können.“ Der Experte geht davon aus, dass bei einem „Top-Krankenhaus“ wie dem Marienhospital am Ende auch eine gute Lösung gefunden wird.

Dennoch bedeutet ein Insolvenzverfahren eine Belastung für die Mitarbeitenden. In Baden-Württemberg waren in jüngster Vergangenheit beispielsweise das Klinikum Friedrichshafen und das Krankenhaus Salem in Heidelberg betroffen. Wie es für den Klinikbetrieb nach dem Anmelden eines Insolvenzverfahrens weitergeht, weiß Rechtsanwalt Lucas Flöther von der Kanzlei Flöther und Wissing, der bereits zahlreiche Kliniken – darunter das Salem Krankenhaus in Heidelberg – während eines Insolvenzverfahrens begleitet hat. „Da es sich beim Marienhospital um ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung handelt, bleibt die Geschäftsführung an Bord und ein sogenannter Sachwalter beaufsichtigt das Verfahren im Namen des Gläubigers“, erklärt er.

Die Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden werden meist für bis zu drei Monate als Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. „Die Klinik ist dann erst einmal von den Personalkosten entlastet, und der Betrieb kann in der Regel in vollem Umfang weitergehen.“ Diese Zeit müsse die Klinik aber nutzen, das Krankenhaus so aufzustellen, dass es langfristig überlebensfähig sei. Nach der Erfahrung des Rechtsanwalts gibt es dafür zwei Wege: Entweder ist es möglich, eine Lösung mit den bisherigen Gesellschaftern zu finden. Parallel wird meist auch geprüft, ob es die Möglichkeit gibt, das Krankenhaus zu verkaufen. So übernahm beispielsweise das Universitätsklinikum Heidelberg nach dem zweiten Insolvenzverfahren das Krankenhaus Salem und die Klinikgruppe Ameos das insolvente Klinikum Friedrichshafen.

„Im Regelfall kann der Betrieb zu 100 Prozent mithilfe des Insolvenzgeldes in den ersten drei Monaten aufrechterhalten werden“, versichert Flöther. Kurzfristig seien demnach keine Einschränkungen für die Patienten zu erwarten. Danach müsse das Krankenhaus jedoch „zwingend eine Sanierungslösung in Aussicht haben“.

Heidelberger Krankenhaus durchlief die Insolvenz zwei Mal

Das Krankenhaus Salem in Heidelberg musste dieses Verfahren bereits zwei Mal durchlaufen. Was das für die Belegschaft bedeutete, beschreibt der Vorsitzende der Mitarbeitendenvertretung Wolfgang Lünenborg: „Anfangs war die Verunsicherung bei den Mitarbeitenden groß, doch dann wollten die meisten erst recht kämpfen.“ Als sie sahen, dass die Gehälter weiter gezahlt wurden und die Kommunikation mit den Insolvenzverwaltern transparent war, beruhigte sich die Lage, erzählt der langjährige Mitarbeiter. „Den Regelbetrieb für die Patienten konnten wir durchgehend aufrechterhalten“, sagt Lünenborg. Allerdings sei es schmerzlich gewesen, dass bestimmte Bereiche wie die Hausreinigung, die Wäscherei und das Personal an der Pforte ausgetauscht worden waren. Nach dem zweiten Insolvenzverfahren wurde außerdem die Geburtshilfe geschlossen. Das vormals kleine, familiäre Krankenhaus gehört nun dem Universitätsklinikum Heidelberg an – eine große Veränderung, die für die Mitarbeitenden nicht immer leicht ist: „Wir versuchen aber nach wie vor, uns für die Patienten und Patientinnen ausreichend Zeit zu nehmen“, sagt Lünenborg.

Was bei der Schließung einer Klinik passiert

Dass für das Marienhospital ebenfalls eine Lösung gefunden wird, hängt laut dem Rechtsanwalt Flöther hauptsächlich von einem ab: „Fast alle Kliniken in Deutschland sind insolvenzgefährdet. Häuser mit einem starken Gesellschafter, der zum Beispiel in der Lage ist, Verluste auszugleichen, sind im Vorteil.“ Komme es doch zur Schließung eines Krankenhauses, passiere das nicht von jetzt auf gleich. „Wir reden in so einem Szenario von einem kontrollierten Herunterfahren, das Wochen oder Monate dauert. Da hat dann die Versorgung der Patienten Priorität“, erklärt der Experte.