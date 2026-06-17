Insolvenz bei Autolöwen: Auto bezahlt, aber nie erhalten – „Wir wurden bewusst hinters Licht geführt“

Die Pleite des Haller Stellantis-Händlers hat für Kunden, die ihr Auto schon bezahlt haben, dramatische Folgen. Mindestens eine Betroffene hat nun Anzeige wegen Betrugs erstattet.
Eine Hiobsbotschaft erreichte kürzlich alle Kunden, die bei den Autohäusern der Schwäbisch Haller Autolöwen einen Wagen ange- oder bezahlt, aber noch nicht ausgeliefert bekommen haben: Die Kanzlei des vorläufigen Insolvenzverwalters teilte den Betroffenen schriftlich mit, dass weder das bezahlte Geld noch die Fahrzeuge freigegeben werden können.