Sandra Bullock zog sich nach dem Tod ihres langjährigen Partners Bryan Randall aus der Öffentlichkeit zurück. Ein Insider schildert nun, wie sie die vergangenen Jahre verbracht haben soll.

Sandra Bullock (61) verlor 2023 ihren Partner Bryan Randall (1966-2023). Der Fotograf starb am 5. August 2023 an den Folgen der Nervenkrankheit ALS. Nach diesem schweren Verlust zog sich die Schauspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. "Nach allem, was sie mit Bryan durchgemacht hatte, brauchte sie Zeit, um sich selbst wieder zu sammeln", sagte ein Insider dem "People"-Magazin. "Sie verbrachte viel Zeit damit, wieder Kraft zu schöpfen und bei ihren Kindern zu sein." Bevor sie zur Schauspielerei zurückkehrte, sei es ihr wichtig gewesen, dass sie und ihre Kinder Louis und Laila sich "in bestmöglicher Verfassung" befinden.

Sandra Bullock feiert Filmcomeback nach fast vier Jahren Bullock war rund acht Jahre mit Randall liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden, als er Fotos vom Geburtstag ihres Sohnes Louis machte. Am 7. August 2023 gab Randalls Familie seinen Tod bekannt. Der Fotograf war drei Jahre zuvor an ALS erkrankt - bekannt wurde die Diagnose allerdings erst nach seinem Tod.

Seitdem war Bullock in keinem Film mehr zu sehen. Ihren letzten Auftritt hatte sie 2022 in der Actionkomödie "Bullet Train". Nun kehrt sie mit "Zauberhafte Schwestern 2", der Fortsetzung des Films von 1998, ins Schauspiel zurück. Darin ist sie erneut an der Seite von Nicole Kidman (58) zu sehen und auch als Co-Produzentin beteiligt. Laut dem "People"-Insider habe Bullock in den vergangenen Jahren an dem Projekt gearbeitet und dabei viel Freude gehabt. Zudem habe sie sich auf einen engen Kreis loyaler Freunde aus der Branche verlassen können, deren Unterstützung für sie viel bedeutet habe.

Der Film über die Hexenschwestern und ihre Familie soll im September 2026 in den Kinos starten.