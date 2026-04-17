Sandra Bullock zog sich nach dem Tod ihres langjährigen Partners Bryan Randall aus der Öffentlichkeit zurück. Ein Insider schildert nun, wie sie die vergangenen Jahre verbracht haben soll.
Sandra Bullock (61) verlor 2023 ihren Partner Bryan Randall (1966-2023). Der Fotograf starb am 5. August 2023 an den Folgen der Nervenkrankheit ALS. Nach diesem schweren Verlust zog sich die Schauspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. "Nach allem, was sie mit Bryan durchgemacht hatte, brauchte sie Zeit, um sich selbst wieder zu sammeln", sagte ein Insider dem "People"-Magazin. "Sie verbrachte viel Zeit damit, wieder Kraft zu schöpfen und bei ihren Kindern zu sein." Bevor sie zur Schauspielerei zurückkehrte, sei es ihr wichtig gewesen, dass sie und ihre Kinder Louis und Laila sich "in bestmöglicher Verfassung" befinden.