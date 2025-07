1 Griechenland erhebt seit Dienstag eine neue Steuer für Kreuzfahrtschiffe (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Griechenland erhebt seit Dienstag eine neue Steuer für Kreuzfahrtschiffe, die an den griechischen Inseln Santorini und Mykonos anlegen. Wie viele Euro in der Hochsaison fällig werden.











Griechenland erhebt seit Dienstag eine neue Steuer für Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die an den griechischen Inseln Santorini und Mykonos anlegen. Auch bei Visiten an anderen Inseln wird eine Kreuzfahrt-Steuer erhoben, wie ein Sprecher des Finanzministeriums am Dienstag erklärte.