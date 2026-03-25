Innovatives Bauprojekt in Stuttgart: Zug um Zug – Stuttgarts erstes Schwimmbad aus Holz nimmt Gestalt an

Europas erstes mobiles Holzschwimmbad entsteht in Stuttgart-Zuffenhausen. Was ist das Herausfordernde beim Modulbau, das jetzt schon ausgezeichnet wurde? Ein Besuch auf der Baustelle.
Ganz schön groß. Und so hell! Bunt auch. Das Grüppchen an Architektur- und Technikfans steht und staunt. Zwischen den Fichtenholzträgern an der Decke mit einer Spannweite von gut 20 Metern finden sich schallschluckende sogenannte Sauerkrautplatten (der gekräuselten Form wegen) in Blassblau, Hell- und Dunkelgrün sowie Orange. Rückenschwimmen könnte angesichts dieser Deckengestaltung die bevorzugte Disziplin werden in Stuttgart-Zuffenhausen, wo gerade Europas erstes Holzschwimmbad, die Aquabox, entsteht.