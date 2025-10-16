Innovationspark Ipai: Imec eröffnet Niederlassung in Heilbronn

1 Ein Mitarbeiter sitzt in einem Forschungszentrum für Mikroelektronik. Das Interuniversity Microelectronics Centre (Imec) ist eigenen Angaben zufolge eines der führenden Forschungs- und Innovationszentren weltweit für Nanoelektronik und digitale Technologien. Foto: dpa/dpa-Zentralbild

Imec ist Europas größte unabhängige Forschungseinrichtung im Bereich Nanoelektronik und digitale Technologien – und nun auch mit einer Zweigstelle in Heilbronn vertreten.











Mit seiner Niederlassung in Heilbronn stärkt das belgische Forschungsinstitut Imec den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. „In Heilbronn entsteht ein echter Innovationsmotor“, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann anlässlich der Einweihung. Auch dadurch werde der Bundesregierung signalisiert, dass der Südwesten bereit stehe für den bundesweiten Ausbau der Chipforschung und der Mikroelektronik. In Heilbronn will das belgische Institut unter anderem an der Entwicklung von Chiplets forschen. Dies sind kleinste Einheiten eines Chips. Kommt es zu Problemen müssen nur diese ausgetauscht werden und nicht der komplette Chip. Wichtig sind diese in vielen Bereichen, auch in der Autoindustrie. „Baden-Württemberg ist sowohl die Wiege als auch die Zukunft des Automobils“, meinte der Ministerpräsident.