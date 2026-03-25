Innerhalb weniger Wochen: Steffi Graf und Andre Agassi werben jetzt beide für Lidl

Erst wurde Steffi Graf Werbegesicht für Lidls Sportmarke Crivit, nun zieht Andre Agassi für Silvercrest nach. Die Tennis-Legende wirbt für die Küchen- und Haushaltsmarke des Discounters und gewährt dabei seltene Einblicke in das Familienleben.

Es bleibt in der Familie: Innerhalb weniger Wochen stehen Steffi Graf (56) und Andre Agassi (55) für Lidl vor der Kamera. Auf Grafs Auftritt für die Sportmarke Crivit folgt nun Agassis Einsatz als Markenbotschafter für die Küchen- und Haushaltsmarke Silvercrest. Zugleich öffnet sich ein seltener Blick auf das Leben des Paares abseits der Öffentlichkeit.

Im Interview zur Kampagne beschreibt Agassi seinen Alltag erstaunlich unspektakulär. Der Fokus habe sich seit dem Karriereende "weg vom Platz und hin zu meiner Familie und unserem Zuhause" verlagert. Ein typischer Morgen bestehe aus "Kaffee trinken, Frühstück machen, unsere Haustiere füttern, mit den Hunden Gassi gehen und kurz besprechen, was der Tag so bringt". Vor allem die Küche ist für die Tennis-Legende zum neuen Zentrum geworden. Dort geht es laut Agassi längst nicht nur ums Kochen, sondern darum, sich um die Menschen zu kümmern, für die er kocht.

Kein Leben "vor" und "nach" dem Tennis

Auch grundsätzlich spricht Agassi eher von einer Entwicklung als von einem Bruch. Er teile sein Leben nicht in ein "vor" und "nach" dem Tennis ein. Stattdessen seien andere Prioritäten in den Vordergrund gerückt. Heute, sagt er, versuche er "bewusst und neugierig zu bleiben", sich ständig weiterzuentwickeln und an sich zu arbeiten - "als Freund, Vater und Ehemann".

Agassi und Graf sind seit 2001 verheiratet und haben zwei Kinder, Jaden (24) und Jaz (22). Aus der Öffentlichkeit ist das Tennis-Traumpaar nie ganz verschwunden. Graf engagiert sich seit 1998 mit ihrer Stiftung Children For Tomorrow für traumatisierte Kinder. Agassi wiederum konzentriert sich mit seiner Andre Agassi Foundation for Education auf Bildungsangebote für benachteiligte junge Menschen.

Auch der Sport ist nicht ganz aus ihrem Leben gewichen. Vergangenes Jahr gewann das Paar beim Pickleball Slam 3 erneut den Titel und sicherte sich dabei auch das Preisgeld von einer Million Dollar. Damit und mit dem aktuellen Werbedeal bleiben öffentliche Auftritte der beiden zwar selten, aber weiter Teil ihres Lebens nach der großen Karriere.