Innerhalb weniger Wochen: Steffi Graf und Andre Agassi werben jetzt beide für Lidl

Erst wurde Steffi Graf Werbegesicht für Lidls Sportmarke Crivit, nun zieht Andre Agassi für Silvercrest nach. Die Tennis-Legende wirbt für die Küchen- und Haushaltsmarke des Discounters und gewährt dabei seltene Einblicke in das Familienleben.
Es bleibt in der Familie: Innerhalb weniger Wochen stehen Steffi Graf (56) und Andre Agassi (55) für Lidl vor der Kamera. Auf Grafs Auftritt für die Sportmarke Crivit folgt nun Agassis Einsatz als Markenbotschafter für die Küchen- und Haushaltsmarke Silvercrest. Zugleich öffnet sich ein seltener Blick auf das Leben des Paares abseits der Öffentlichkeit.