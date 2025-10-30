Innenverteidiger des VfB: Torschütze Luca Jaquez – auf leisen Sohlen zur Stammkraft

Im Pokal in Mainz hat Luca Jaquez zum 1:0 eingeköpft – der erste Treffer im VfB-Trikot für den Verteidiger aus der Schweiz, der eine erstaunliche Entwicklung genommen hat.
Geht es um die Zuneigung der Fans, so erreichte diese nach Spielschluss in Mainz in Bezug auf Deniz Undav eine neue Qualitätsstufe. Denn es regnete auf dem Weg in den Kabinentrakt aus Kinderhänden Schokoriegel auf den VfB-Stürmer. Der schrieb seiner jungen Anhängerschaft auf der Tribüne noch fleißig Autogramme, schmiss sein Trikot einem hoch erfreuten Undav-Fan in die Arme – und trabte dann zufrieden vom Platz.