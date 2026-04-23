Mit zwei Fehlern brachte Finn Jeltsch den FC Bayern beim 4:2 mit auf die Siegerstraße. Dabei war der VfB-Profi, der im Pokal nun verletzt ausfällt, bereits körperlich angeschlagen.
Es war ein Spiel, an dem ein junger Verteidiger wie der VfB-Profi Finn Jeltsch nur wachsen kann, denn auch negative Erfahrungen gehören zu einem Entwicklungsprozess eines 19-Jährigen mit dazu. Es war der erste Auftritt des Innenverteidigers beim deutschen Rekordmeister in der Fröttmaninger Arena überhaupt, als Jeltsch in der 31. und 32. Minute bei eigener 1:0-Führung durch Chris Führich quasi einen Doppelbock schoss – und damit reichlich Lehrgeld bezahlte.