Mit drei Bundesligaspielen in dieser Saison ist der Franzose verletzungsbedingt bisher nicht in Tritt gekommen. Nun wird die Zukunft des Verteidigers in Stuttgart zeitnah entschieden.
Seine Mannschaft hatte verloren und er selbst durfte im Pokalfinale gegen die Bayern keine Minute spielen – natürlich war Dan-Axel Zagadou in den Katakomben des Berliner Olympiastadions nicht in allerbester Partylaune. Doch er hatte es immerhin in den Spieltagskader geschafft – anders als etwa der Winter-Neuzugang Jeremy Arevalo. Schon allein das zeigt die Wertschätzung, die der Franzose noch immer genießt. Gerade bei Cheftrainer Sebastian Hoeneß.