Innenverteidiger des VfB: Finn Jeltsch – ein Teenager legt den Vorwärtsgang ein

Trotz seines jungen Alters von 19 Jahren ist Finn Jeltsch eine feste Größe beim VfB. Auch gegen die Young Boys Bern soll er das Stuttgarter Spiel von hinten lenken.

Rückenprobleme hatten ihm zum Jahreswechsel ein wenig zu schaffen gemacht. Doch als Finn Jeltsch in der Vorwoche beim Gastspiel bei der AS Rom von Trainer Sebastian Hoeneß seine erste Chance in der Startelf in 2026 bekam, da war der Innenverteidiger auf den Punkt da. Nun wird der 19-Jährige auch am Donnerstag (21 Uhr/Nitro) in der finalen Partie der Ligaphase der Europa League gegen die Young Boys Bern in der Anfangsformation erwartet.

„Man muss ruhig blieben, wenn es mal nicht so läuft“, sagt Jeltsch zu seiner unerwarteten Zwangspause, die ihn aber nicht aus dem Konzept gebracht hat. Denn es ist keine Frage: Der junge Innenverteidiger, der im vergangenen Winter vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg an den Neckar gewechselt war, er ist schon jetzt ein wichtiger Faktor beim VfB.

Auch gegen Bern soll das so sein. Dabei geht Jeltsch die Dinge der Reihe nach an. „Der Fokus liegt auf dem Spiel. Wir müssen erstmal unsere Aufgabe erfüllen. Dann werden wir sehen, wo wir stehen“, sagt er zur Tabellensituation in der Europa League, wo der VfB mit einem eigenen Sieg sowie mit reichlich Schütztenhilfe der Konkurrenz vielleicht doch noch einen Platz in den Top acht der Tabelle ergattern kann. In diesem Fall wäre man direkt für das Achtelfinale qualifiziert, hätte sich die zwei Spiele der Play-off-Runde gespart.

Adduktorenprobleme im Herbst, dazu die Schmerzen am Rücken Anfang des Monats – für Jeltsch sind das „kleinere Dinge, die mich mal kurz rausgebracht haben. Jetzt heißt es, dass ich mich wieder an die Intensität der englischen Wochen gewöhne – und meinen Weg weitergehe.“ Der hat Jeltsch in dieser Runde bereits zu 21 Pflichtspieleinsätzen gebracht.

„Er kam bei uns sehr schnell sehr gut zurecht, hat schon viele gute Spiele gemacht, trotz seines jungen Alters – und er ist noch lange nicht am Ende“, lobt der Trainer Sebastian Hoeneß seinen 1,88 Meter großen Innenverteidiger – und ergänzt: „Auch bei Finn gibt es noch Schwankungen. Aber das Level, auf dem er spielt, ist schon enorm. Er ist leistungsbereit, hat klare Ziele, kann sich aber auch gut selbst einschätzen.“

Auffällig ist, dass Jeltsch mit enormem Selbstvertrauen ins Spiel geht. Lampenfieber kennt der junge Profi aus Neuendettelsau im Kreis Ansbach, dessen Eltern und Freunde regelmäßig bei den Spielen des VfB vorbeischauen, nicht. „Ich mache es mir einfach, denke da gar nicht viel nach“, sagt Jeltsch etwa zu seinen Offensivdribblings, die er regelmäßig in sein Spiel einbaut: „Ich sehe mich eben als einen nach vorne denkenden Innenverteidiger.“