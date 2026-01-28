Innenverteidiger des VfB: Finn Jeltsch – ein Teenager legt den Vorwärtsgang ein

Trotz seines jungen Alters von 19 Jahren ist Finn Jeltsch eine feste Größe beim VfB. Auch gegen die Young Boys Bern soll er das Stuttgarter Spiel von hinten lenken.
Rückenprobleme hatten ihm zum Jahreswechsel ein wenig zu schaffen gemacht. Doch als Finn Jeltsch in der Vorwoche beim Gastspiel bei der AS Rom von Trainer Sebastian Hoeneß seine erste Chance in der Startelf in 2026 bekam, da war der Innenverteidiger auf den Punkt da. Nun wird der 19-Jährige auch am Donnerstag (21 Uhr/Nitro) in der finalen Partie der Ligaphase der Europa League gegen die Young Boys Bern in der Anfangsformation erwartet.