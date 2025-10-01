Innenverteidiger des VfB: Die Schweiz ist ganz heiß auf Luca Jaquez
Nach seinem Nasenbeinbruch beim Spiel in Köln noch mit Maske unterwegs: VfB-Innenverteidiger Luca Jaquez. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wenn der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin am Donnerstag seinen Kader für die WM-Quali benennt, steht auch ein VfB-Profi im Fokus: Luca Jaquez hat gute Chancen auf sein Debüt.

Für den VfB-Profi Luca Jaquez wird der Donnerstag in zweifacher Hinsicht ein besonderer Tag. Denn zum einen tritt der Innenverteidiger mit den Stuttgartern im zweiten Spiel der Ligaphase der Europa League (21 Uhr) in seiner Schweizer Heimat beim FC Basel an. Dabei wird der 22-Jährige wie bereits im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (2:1) auch im St. Jakob-Park, dem „Joggeli“, in der Startelf erwartet.

 

Zuvor allerdings gibt es für Jaquez wie für sämtliche Spitzenfußballer im Land der Eidgenossen einen besonderen Termin: Schließlich wird der Nationaltrainer Murat Yakin (51), der in der Saison 197/98 seinerseits 23 Bundesligaspiele für den VfB absolviert hat, am Donnerstagmittag im Schweizer Haus des Fußballs in Muri bei Bern seinen Kader für die beiden Auswärtspartien in der WM-Qualifikation gegen Schwesden in Stockholm (10. Oktober) sowie gegen Slowenien in Ljubljana (13. Oktober) bekannt geben.

Wie die Tageszeitung „Blick“ berichtet, soll der 22-Jährige Jaquez dabei erstmals in den Kader der Schweizer Nati berufen werden. Für Jaquez, der im vergangenen Winter für rund sechs Millionen Euro an Ablöse vom FC Luzern zum VfB gewechselt war, ist dies der vorläufige Höhepunkt seiner noch jungen Karriere.

 