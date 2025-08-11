Inklusion in Korntal-Münchingen: Junge Frau mit Downsyndrom: „Ich könnte die ganze Welt umarmen“

Reka Schatz aus Kornwestheim arbeitet seit einigen Wochen in einer Korntal-Münchinger Sportkita. Für die 23-Jährige ist es ein Traumjob. Wie kann Inklusion gelingen?
Ihr Glück kann Reka Schatz kaum fassen. „Ich könnte immer noch die ganze Welt umarmen. Das ist echt super, eine Traumarbeit, eine Paradiesarbeit“, schwärmt die 23-Jährige mit Superlativen über ihren neuen Job. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Seit Juli ist die junge Frau in der Sportkita Sportnest im Korntal-Münchinger Stadtteil Münchingen als pädagogische Assistenz angestellt. Unbefristet.