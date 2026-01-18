Initiative in Vaihingen: „Die Polizei in sehr nett“ – Eine Frau wird zum Vorbild einer ganzen Stadt

Die Vaihingerin Erika Gaessler galt als Respektsperson, die zugleich verständnisvoll und hilfsbereit war. In einer neuen Initiative soll sie zum Vorbild für Jung und Alt werden.
Wer ist eigentlich Erika? Diese Frage dürfte sich in Vaihingen kaum jemand stellen. Erika Gaessler, die „gute Seele vom Marktplatz“, hatte zu Lebzeiten einen besonderen Platz im Herzen ihrer Mitmenschen und wurde für ihr positives Wirken posthum mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet. Doch selbst über ihren Tod im November 2024 hinaus beeinflusst sie das Leben der Vaihinger – in Form der neuen Kampagne „Ich bin Erika – Bist du auch Erika?“.