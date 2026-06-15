Infoabend Ende Juni: Express-Brückenbau zwischen Marbach und Murr wird zu landesweiter Premiere

Anlässlich der bevorstehenden Vollsperrung der Landesstraße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) können Interessierte sich am 29. Juni in Marbach informieren.

Die ersten Arbeiten für den geplanten Neubau der Murrbrücke zwischen Marbach und Murr haben vor einer Woche begonnen - die Vollsperrung der Landesstraße soll dann von Ende Juli bis voraussichtlich 11. Oktober folgen. In diesem Zeitraum wird die Brücke in Fertigteilbauweise innerhalb von 75 Tagen gebaut - und soll auf diese Weise die erste Expressbrücke dieser Art in Baden-Württemberg werden. Auch die viel befahrene Oehlerkreuzung beim Bootshaus in Marbach wird in dieser Zeit umgebaut. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.

Bei der jetzigen Murrbrücke handelt es sich um eine Spannbetonbrücke, die aufgrund ihrer Bauweise anfällig gegenüber Spannungsrisskorrosion ist. Daher wurden entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und es braucht den Neubau.

Auch Oehlerkreuzung ist Thema

Um Interessierte umfassend zu informieren und Fragen zu beantworten, bietet das Regierungspräsidium am Montag, 29. Juni, eine öffentliche Informationsveranstaltung an. Interessierte können sich aus erster Hand über den geplanten Bauablauf, die Vollsperrung und die Umleitung informieren. Zur Bauweise und Konstruktion der neuen Brücke referiert Theo Reddemann von der Baufirma Echterhoff. Auch der Umbau der Oehlerkreuzung wird an dem Abend ein Thema sein.

Unsere Empfehlung für Sie Bauarbeiten an Landesstraße Grünes Licht für gleichzeitige Baustelle an Murrbrücke und Oehlerkreuzung Der Knotenpunkt an der Straße von Marbach nach Ludwigsburg wird im Sommer ausgebaut, parallel dazu wird die Murrbrücke erneuert. Zudem steigen die Chancen auf eine Radbrücke.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle auf der Schillerhöhe in Marbach. Kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung - die Anzahl ist jedoch begrenzt. Eine Anmeldung für den Abend ist nicht erforderlich.