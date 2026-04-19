Industriemesse Hannover: Deutsche Industrie hofft auf Brasilien

Südwestunternehmen hoffen auf Aufbruch. Die Industriemesse in Hannover soll wieder Impulse, neue Kunden und Geschäfte bringen.
Die unsicheren Zeiten setzen auch der Industriemesse in Hannover zu. Etwa 3500 Aussteller werden von diesem Montag an auf der weltweit wichtigsten Industrieschau vertreten sein – etwa 500 weniger als noch vor einem Jahr. Auch mit einer Prognose zur erwarteten Besucherzahl ist die Messe zurückhalten. Letztes Jahr konnten noch 127 000 Gäste gezählt werden. „Wir erwarten auf jeden Fall mehr als 100 000 Besucher“, heißt es jetzt vorsichtig seitens der Veranstalter.