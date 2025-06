Tragödie in Indien: In Ahmedabad stürzt eine Passagiermaschine ab und reißt Hunderte Menschen in den Tod. Wo hat sich das Unglück ereignet?

Heute Nachmittag ereignete sich ein schweres Flugzeugunglück im Westen Indiens: Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Air India stürzte kurz nach dem Start in der Millionenstadt Ahmedabad ab. Das Flugzeug, eine Boeing 787-8 Dreamliner, war auf dem Weg nach London und hatte 242 Menschen an Bord, darunter 230 Passagiere und 12 Crew-Mitglieder.

Wo ist das Flugzeug abgestürzt?

Der Absturz erfolgte nur wenige Minuten nach dem Abflug vom Flughafen Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat. Die Maschine stürzte in ein Wohngebiet nahe dem Flughafen, genauer gesagt in ein Gebäude, das als Wohnheim für Ärzte des nahegelegenen B.J. Medical College and Civil Hospital genutzt wird. Fernsehbilder und Fotos zeigen brennende Trümmerteile zwischen Gebäuden und dichten schwarzen Rauch, der in der Nähe des Flughafens aufstieg.

Lage und Folgen

Ahmedabad ist eine der größten Städte Indiens und liegt im Westen des Landes. Der Absturzort befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen, mitten in einem dicht besiedelten Stadtteil. Die Rettungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, und es gibt Berichte über zahlreiche Todesopfer, auch wenn die genaue Zahl noch nicht bekannt ist.

Gibt es Überlebende?

Nach aktuellen Berichten gibt es beim Flugzeugabsturz in Ahmedabad offenbar keine Überlebenden. Laut Aussagen des örtlichen Polizeichefs und mehreren Medienberichten sind alle 242 Menschen an Bord – Passagiere und Besatzungsmitglieder – ums Leben gekommen. Außerdem wurden beim Aufprall des Flugzeugs offenbar weitere Personen verletzt und getötet. Eine genaue Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt.