In Wien: Arnold Schwarzenegger feiert seltenen Auftritt mit seiner Partnerin

Arnold Schwarzenegger hat sich in Wien nicht nur mit Kamala Harris gezeigt. Beim Austrian World Summit legte er auch einen seltenen Auftritt mit Freundin Heather Milligan hin.

Arnold Schwarzenegger (78) hat einen seltenen öffentlichen Auftritt mit seiner Partnerin Heather Milligan (51) gefeiert. Am Dienstag zeigten sich die beiden gemeinsam in Wien, um die "Schwarzenegger Climate Initiative" des Schauspielers zu unterstützen. Mit dem Paar posierten auch die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris (61), der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen (82) und der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (66) beim Austrian World Summit.

Das Hauptziel der jährlichen Konferenz besteht laut den Veranstaltern darin, eine Plattform für Lösungen und Ideen zu bieten sowie Menschen, Unternehmen und Vorreiter im Klimaschutz miteinander zu verbinden.

So hat Schwarzenegger seine Partnerin kennengelernt

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger, der aus Österreich stammt, und Heather Milligan lernten sich 2012 kennen, als Schwarzenegger nach einer Schulteroperation Physiotherapie benötigte. Angeblich hat ihm sein "Escape Plan"-Co-Star Sylvester Stallone (79) empfohlen, sich an Milligan zu wenden.

Schwarzenegger erinnerte sich laut "People"-Magazin: "Also ging ich zu ihr, und nachdem meine Therapie beendet war und ich den Film abgedreht hatte, rief ich sie wieder an und lud sie zum Mittagessen ein, um mich zu bedanken. Und dann führte eins zum anderen." Ihre Beziehung halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern.

Kamala Harris in Österreich gefeiert

Beim Austrian World Summit in der Hofburg hatte Schwarzenegger unterdessen unter dem Motto "We are unstoppable - Terminate pollution" ("Wir sind unaufhaltsam - Verschmutzung beenden") wieder viel Prominenz versammelt. Auf der Bühne wurde unter anderem Kamala Harris gefeiert.

Auf Instagram bedankte sich Schwarzenegger hinterher bei allen Beteiligten: "An alle Helden des Klimaschutzes, die dabei waren: Vielen Dank. Ohne unsere Community hätten wir das nicht geschafft. Denn Veränderung geschieht nicht durch einen einzigen großen Sprung. Sie entsteht durch kleine Schritte, die wir gemeinsam unternehmen. Wir sehen uns nächstes Jahr. Am 8. Juni 2027."