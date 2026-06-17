In Wien: Arnold Schwarzenegger feiert seltenen Auftritt mit seiner Partnerin

Arnold Schwarzenegger hat sich in Wien nicht nur mit Kamala Harris gezeigt. Beim Austrian World Summit legte er auch einen seltenen Auftritt mit Freundin Heather Milligan hin.
Arnold Schwarzenegger (78) hat einen seltenen öffentlichen Auftritt mit seiner Partnerin Heather Milligan (51) gefeiert. Am Dienstag zeigten sich die beiden gemeinsam in Wien, um die "Schwarzenegger Climate Initiative" des Schauspielers zu unterstützen. Mit dem Paar posierten auch die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris (61), der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen (82) und der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (66) beim Austrian World Summit.