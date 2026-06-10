Machine Gun Kelly ließ sich innerhalb von nur zwei Monaten den gesamten Oberkörper schwarz tätowieren. Die Folgen für seinen Körper waren drastisch: Lymphknoten-Beschwerden, gelbe Haut, Schlaflosigkeit.
Machine Gun Kelly (36) hat für seine drastische körperliche Veränderung offenbar einen hohen Preis bezahlt. Im Interview mit "Billboard Canada" spricht der Musiker offen über die extremen Auswirkungen seines großflächigen Blackout-Tattoos, mit dem er innerhalb weniger Wochen nahezu seinen gesamten Oberkörper überdecken ließ.