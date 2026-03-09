In Wales: Blake Lively und Ryan Reynolds kuscheln im Fußballstadion

Blake Lively und Ryan Reynolds zeigten sich beim FA-Cup-Spiel von Wrexham gegen Chelsea in Wales innig verliebt. Das Paar ist nur selten gemeinsam in privaten Momenten zu sehen.
Für Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) war es nicht nur ein nervenaufreibender Fußballabend, sie nutzten ihn auch für innige Pärchenmomente: Beim FA-Cup-Achtelfinale zwischen Wrexham und Chelsea im walisischen Wrexham am 7. März zeigten die beiden ganz offen, wie sehr sie füreinander da sind. Das Ehepaar küsste und umarmte sich auf der Tribüne - ein seltener gemeinsamer öffentlicher Auftritt, der nicht unbemerkt blieb.