In Wales: Blake Lively und Ryan Reynolds kuscheln im Fußballstadion

Blake Lively und Ryan Reynolds zeigten sich beim FA-Cup-Spiel von Wrexham gegen Chelsea in Wales innig verliebt. Das Paar ist nur selten gemeinsam in privaten Momenten zu sehen.

Für Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) war es nicht nur ein nervenaufreibender Fußballabend, sie nutzten ihn auch für innige Pärchenmomente: Beim FA-Cup-Achtelfinale zwischen Wrexham und Chelsea im walisischen Wrexham am 7. März zeigten die beiden ganz offen, wie sehr sie füreinander da sind. Das Ehepaar küsste und umarmte sich auf der Tribüne - ein seltener gemeinsamer öffentlicher Auftritt, der nicht unbemerkt blieb.

Reynolds trägt bei dem walisischen Aufsteiger-Klub Wrexham AFC die Mitbesitzerrolle - und mit ihr offenbar auch den entsprechenden Leidensdruck. Sein Team ging zwar früh in Führung, verlor das Spiel am Ende aber mit 2:4 gegen Chelsea und schied damit aus dem FA Cup aus. Lively verfolgte das Geschehen laut "People" in einer Jeansjacke und gestreiftem Shirt an der Seite ihres Mannes - mal den Kopf an seine Schulter gelehnt, mal die Arme um ihn geschlungen.

"Was für ein Spiel"

Nach dem Abpfiff postete Lively gemäß "People" in einer Instagram Story ein Foto von sich und Reynolds auf dem leeren Spielfeld, beide lächelnd. Dazu schrieb sie schlicht: "Was für ein Spiel!" Reynolds zeigte sich trotz der Niederlage auf X zufrieden: "Vor drei Jahren haben wir gegen Maidenhead United ein Unentschieden erkämpft. Heute haben wir Chelsea in die Verlängerung gezwungen. Ich bin unglaublich stolz auf die heutige Leistung von Wrexham."

Für Blake Lively war der Ausflug nach Wales zugleich einer ihrer seltenen öffentlichen Auftritte der vergangenen Monate. Die Schauspielerin befindet sich mitten in einem Rechtsstreit mit ihrem "Nur noch ein einziges Mal"-Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (42), den sie im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung und Einschüchterung verklagte. Baldoni bestreitet die Vorwürfe. Der Prozess ist für Mai 2026 in New York angesetzt. Baldonis Gegenklage wegen Verleumdung wurde inzwischen vom Gericht abgewiesen.

Lively und Reynolds lernten sich 2010 am Set von "Green Lantern" kennen, wurden 2011 ein Paar und heirateten im September 2012. Gemeinsam haben sie vier Kinder: die Töchter James (11), Inez (9) und Betty (6) sowie den dreijährigen Sohn Olin.