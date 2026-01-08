In Todesurkunde bestätigt: Daran starb The Wire-Star James Ransone im Alter von 46 Jahren

Traurige Gewissheit im Fall James Ransone: Die Todesursache des Schauspielers, bekannt aus "The Wire" und "Es: Kapitel 2", wurde nun offiziell bestätigt.
Der US-amerikanische Darsteller James Ransone, der durch seine Rolle als Chester "Ziggy" Sobotka in der HBO-Kultserie "The Wire" bekannt wurde, verstarb am 19. Dezember im Alter von nur 46 Jahren. Inzwischen wurde die Todesursache offiziell bestätigt. Wie "Us Weekly" mit Berufung auf die Todesurkunde des Stars berichtet, starb Ransone durch Suizid. Kurz nach seinem Tod hatten demnach erste Erkenntnisse der Gerichtsmedizin von Los Angeles bereits darauf hingedeutet, nun ist es traurige Gewissheit.