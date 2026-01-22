In Stuttgart-Möhringen: Neue Anlaufstelle für Radfahrer – Mehr als nur Reparaturwerkstatt

Wegen bürokratischer Hürden verzögerte sich die Eröffnung der Fahrrad-Service-Station am Möhringer Bahnhof. Sie sind nun überwunden, die Stadt rechnet mit einer Eröffnung im Frühjahr.

Bis zu 600 Fahrräder und E-Bikes werden in den beiden Fahrrad-Service-Stationen in Stuttgart-Vaihingen und Bad Cannstatt Jahr für Jahr repariert. Auch am Möhringer Bahnhof ist dieses Angebot geplant, die Glasfront der Werkstatt wurde vor Monaten mit entsprechenden Schriftzügen des Sozialunternehmens Neue Arbeit beklebt, noch stehen die Räume aber leer.

Stadt arbeitet Mietvertrag aus Das wird sich jedoch bald ändern. „Aktuell erstellt das Liegenschaftsamt den konkreten Mietvertrag, der noch diesen Monat abgeschlossen werden soll“, sagt der Leiter der Stabsstelle „Zentrale Aufgaben“ im städtischen Referat für Klimaschutz und Mobilität. „Danach rechnen wir mit einer zeitnahen Eröffnung der Station, spätestens zum Start der Radsaison 2026.“ Der Übergabetermin der Räumlichkeiten am Filderbahnplatz 25 werde bei Vertragsabschluss finalisiert. „Er ist aber nicht identisch mit dem Eröffnungstermin.“ Ein Datum wird von Seiten der Stadt nicht genannt.

Das Fahrradparkhaus hat in Möhringen bereits seit vergangenem Herbst geöffnet. Foto: Sebastian Steegmüller

Dass die Werkstatt nicht früher bezogen werden konnte, hängt mit dem städtischen Verfahren zusammen. „Die Fahrrad-Service-Station am Möhringer Bahnhof wurde zusammen mit dem angrenzenden Fahrradparkhaus bereits mit der Gebäudeerstellung konzipiert“, so Meier-Geißer. Vorbild waren dabei die bekannten Fahrrad-Service-Stationen der Neuen Arbeit, die bereits im Planungsprozess ihr Interesse an den Räumen signalisierte. Sie mussten im Gegensatz zum Radparkhaus , das seit September 2025 von der Stadt betrieben wird und rund um die Uhr geöffnet hat, aus wettbewerblichen und vergaberechtlichen Gründen öffentlich ausgeschrieben werden. „Dies erfolgte am 11. Dezember 2025. Fast erwartungsgemäß hat außer der Neuen Arbeit gGmbH kein Unternehmen ein Interesse an diesem zweistufigen Vergabeverfahren bekundet“, sagt Meier-Geißer.

Langzeitarbeitslose erhalten eine Chance

Die Fahrrad-Service-Station beschäftigt Langzeitarbeitslose und sozial Benachteiligte und eröffnet ihnen eine neue berufliche Perspektive. Das Sozialunternehmen gibt an, diese Vorqualifizierung erleichtere den Mitarbeitern den Einstieg in Praktika, Ausbildungen oder Festanstellungen in der Fahrradbranche. Die Angestellten warten und reparieren in erster Linie Fahrräder. Zugleich betreuen sie während der Öffnungszeiten der Werkstatt das angrenzende Radparkhaus, helfen bei der Buchung und unterstützen beim Abstellen der Fahrräder – speziell beim Doppelstockparken.

Zum Angebot der Rad-Service-Stationen gehören neben Reparatur und Wartung von Fahrrädern und Pedelecs auch die Annahme von gebrauchten Spendenrädern sowie der Verkauf überarbeiteter Modelle. Kunden finden dort zudem auch Kleinmaterialien und Zubehör wie Klingeln, Lichter oder Verschleißteile. Lasten- und Kinderräder können nicht in Möhringen ausgeliehen werden, dieses Angebot gilt nur in den Stationen Bad Cannstatt und Vaihingen.