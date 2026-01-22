In Stuttgart-Möhringen: Neue Anlaufstelle für Radfahrer – Mehr als nur Reparaturwerkstatt

Wegen bürokratischer Hürden verzögerte sich die Eröffnung der Fahrrad-Service-Station am Möhringer Bahnhof. Sie sind nun überwunden, die Stadt rechnet mit einer Eröffnung im Frühjahr.
Bis zu 600 Fahrräder und E-Bikes werden in den beiden Fahrrad-Service-Stationen in Stuttgart-Vaihingen und Bad Cannstatt Jahr für Jahr repariert. Auch am Möhringer Bahnhof ist dieses Angebot geplant, die Glasfront der Werkstatt wurde vor Monaten mit entsprechenden Schriftzügen des Sozialunternehmens Neue Arbeit beklebt, noch stehen die Räume aber leer.