In Sachsenheim: Vor Bürgerentscheid – Infoveranstaltung zum Energiepark Alleenfeld

Beim ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Sachsenheims (Kreis Ludwigsburg) wird über den Energiepark Alleenfeld abgestimmt. Vorab können die Bürger sich informieren.
„Ein einzigartiger Moment für die Demokratie in Sachsenheim“. So blickt die Stadtverwaltung auf den Bürgerentscheid am 1. Februar 2026 voraus. Abgestimmt wird über den geplanten Energiepark Alleenfeld in Kleinsachsenheim und Hohenhaslach. Vorab lädt die Stadt nun mit dem Forum Energiedialog auf Samstag, 13. Dezember, ab 10.30 Uhr alle Bürger zu einer Informationsveranstaltung zu der Thematik ein.