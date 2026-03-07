Bei Bruno Mars' iHeart-Radio-Livestream hat Lady Gaga eine persönliche Botschaft hinterlassen - und nebenbei verraten, dass die Hochzeit mit ihrem Verlobtem Michael Polansky kurz bevorsteht.

Manchmal braucht es nur eine kurze Sprachnachricht, um eine große Neuigkeit zu verkünden. Lady Gaga (39) nutzte genau das, als sie sich am 6. März in den iHeart-Radio-Livestream "Romantic Radio" von Bruno Mars einschaltete - und dabei ganz nebenbei enthüllte, dass die Hochzeit mit ihrem Verlobten Michael Polansky unmittelbar bevorstehe. "Hi, Bruno. Ich und mein Verlobter sind das ganze Jahr gereist, aber wir heiraten bald", ließ die Sängerin ausrichten. "Wir haben gehofft, dass du vielleicht einen besonderen Song für uns aussuchen könntest."

Mars, der die Stimme seiner Freundin sofort erkannte, ließ sich nicht zweimal bitten. Er empfahl der Braut in spe, von seinem neuen Album "The Romantic" den Eröffnungstrack "Risk It All" einzuspielen. "Ich möchte diesen Song Lady Gaga und ihrem Verlobten widmen. Michael, der ist auch für dich."

Von Las Vegas bis zum Altar

Die Liebesgeschichte von Stefani Germanotta, wie Lady Gaga gebürtig heißt, und Michael Polansky begann vergleichsweise unspektakulär: Erstmals wurden die beiden an Silvester 2019/2020 in Las Vegas fotografiert. Kurz nach dem Super Bowl in Miami 2020 machten sie ihre Beziehung dann offiziell.

In der darauffolgenden Zeit rückte Polansky schnell ins Zentrum von LAdy Gagas Leben - nicht zuletzt, weil der Unternehmer, Investor und Philanthrop mit Harvard-Abschluss die Covid-Quarantäne mit ihr in ihrem Malibu-Haus verbrachte. "Meine Hunde und der Mann, den ich liebe, sind mein ganzes Leben", sagte die US-Sängerin im November 2021 dem "Hollywood Reporter".

Die Verlobung bestätigte Lady Gaga schließlich im Juli 2024 - auf ungewöhnlicher Bühne: Bei den Olympischen Spielen in Paris stellte sie Polansky dem französischen Premierminister Gabriel Attal als ihren "Verlobten" vor.

Die Verbindung zwischen den beiden reicht inzwischen weit über das Private hinaus. Polansky wirkte als Co-Produzent und Co-Autor an Lady Gagas 2025er Album "Mayhem" mit. Besonders deutlich wird das beim Song "Blade of Grass", der von dem Moment des Antrags erzählt.

Wann genau die Hochzeit stattfindet, hat die Künstlerin nicht verraten.