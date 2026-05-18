In „Polizeiruf“ zu sehen: Schauspielerin Luna Jordan mit 25 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Luna Jordan ist tot. Sie sei plötzlich und unerwartet gestorben, teilte ihre Agentur in Berlin unter Berufung auf die Familie mit. Sie wurde nur 25 Jahre alt.

Die Schauspielerin Luna Jordan ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Sie sei am Mittwoch plötzlich und unerwartet gestorben, teilte die Agentur Players in Berlin am Montag unter Berufung auf die Familie mit. Details wurden nicht genannt. Jordan hat im Laufe ihrer Karriere etwa im „Polizeiruf“ mitgespielt und in der Serie „Jenseits der Spree“ mit Jürgen Vogel.

Zu sehen sein sollte sie auch in der neuen Serie „Hamburg Days“, die von den Anfangsjahren der Beatles erzählt und derzeit gedreht wird. Jordan war für die Rolle der Fotografin und Künstlerin Astrid Kirchherr vorgesehen.

Für den Film „Fuchs im Bau“ erhielt sie 2022 den österreichischen Filmpreis für die beste weibliche Nebenrolle. Ihre Dankesrede nutzte sie, um über sexualisierten Missbrauch in der Film- und Theaterbranche zu sprechen. In der NDR-Dokumentation „Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs“ sprach Jordan darüber, wie es war, schon früh schwierige Rollen zu übernehmen, und wie schwierig es sein konnte, sich davon abzugrenzen.

Die Schauspielerin, die in Berlin geboren wurde, spielte in den vergangenen Jahren etwa auch im Film „Run Me Wild“ mit, der beim Filmfestival Max Ophüls Preis gezeigt wurde, und in der Coming-of-Age-Serie „Euphorie“. Die Serie beruht auf einem Original aus Israel und wurde als „Euphoria“ mit Zendaya und Jacob Elordi auch in den USA adaptiert.