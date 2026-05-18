In „Polizeiruf“ zu sehen: Schauspielerin Luna Jordan mit 25 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Luna Jordan ist tot. Sie sei plötzlich und unerwartet gestorben, teilte ihre Agentur in Berlin unter Berufung auf die Familie mit. Sie wurde nur 25 Jahre alt.
Die Schauspielerin Luna Jordan ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Sie sei am Mittwoch plötzlich und unerwartet gestorben, teilte die Agentur Players in Berlin am Montag unter Berufung auf die Familie mit. Details wurden nicht genannt. Jordan hat im Laufe ihrer Karriere etwa im „Polizeiruf“ mitgespielt und in der Serie „Jenseits der Spree“ mit Jürgen Vogel.