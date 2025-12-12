Bei der New Yorker Premiere von "Song Sung Blue" zeigten sich Kate Hudson und Hugh Jackman bestens gelaunt - und brachten ihre wichtigsten Menschen mit. Hudson kam mit Partner und berühmten Eltern, Jackman strahlte an der Seite seiner Freundin Sutton Foster.
Die New Yorker Premiere von "Song Sung Blue" geriet am Donnerstagabend zum großen Familientreffen. Im AMC Lincoln Square Theater präsentierten die Hauptdarsteller Kate Hudson (46) und Hugh Jackman (57) ihren neuen Film - und hatten dabei prominente Unterstützung mitgebracht.