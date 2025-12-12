Bei der New Yorker Premiere von "Song Sung Blue" zeigten sich Kate Hudson und Hugh Jackman bestens gelaunt - und brachten ihre wichtigsten Menschen mit. Hudson kam mit Partner und berühmten Eltern, Jackman strahlte an der Seite seiner Freundin Sutton Foster.

Die New Yorker Premiere von "Song Sung Blue" geriet am Donnerstagabend zum großen Familientreffen. Im AMC Lincoln Square Theater präsentierten die Hauptdarsteller Kate Hudson (46) und Hugh Jackman (57) ihren neuen Film - und hatten dabei prominente Unterstützung mitgebracht.

Hudson erschien mit gleich drei wichtigen Menschen an ihrer Seite: Partner Danny Fujikawa (39) begleitete die Schauspielerin ebenso wie ihre legendären Eltern. Mutter Goldie Hawn (80) und Stiefvater Kurt Russell (74) posierten gemeinsam mit ihrer Tochter für die Fotografen. In ihrem Valentino-Kleid mit tiefem Ausschnitt zog Hudson alle Blicke auf sich.

Hugh Jackman zeigt sich erneut mit seiner Freundin

Auch Hugh Jackman kam nicht allein zum Event. Der australische Star brachte seine Freundin Sutton Foster (50) mit - und das Paar präsentierte sich sichtlich verliebt. Gemeinsam lachten und scherzten die beiden vor den Kameras. Foster, bekannt aus dem Broadway, trug ein Kleid von Tanya Taylor und Accessoires von Roger Vivier. Ihr öffentliches Debüt als Paar hatten Jackman und Foster bereits bei der Weltpremiere des Films im Oktober gegeben.

Im Film verkörpern Hudson und Jackman das Ehepaar Claire und Mike Sardina. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten: Ein Paar aus Milwaukee erfindet sich als Neil-Diamond-Tribute-Act namens "Lightning & Thunder" neu und kämpft sich von kleinen Auftritten bis zum großen Erfolg durch. Der Film soll am 8. Januar 2026 in die deutschen Kinos kommen.