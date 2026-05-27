Angela Merkel will nicht in dem Podcast von Bill und Tom Kaulitz auftreten, wie sie bei einer Veranstaltung betonte. Zu der öffentlichen Abfuhr nahmen die Tokio-Hotel-Stars nun Stellung. Sie witzelten über den erhaltenen Korb, zeigten aber durchaus auch Verständnis für Merkels Aussagen.
Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben in der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" auf die Absage von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) für eine Teilnahme an ihrem Podcast reagiert. Die Zwillinge nehmen die "Backpfeife" mit gewohntem Humor - allerdings darf die Ex-CDU-Chefin nun wohl auch nicht auf eine Einladung zu "Wetten, dass...?" hoffen.