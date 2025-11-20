Herzogin Meghan hat seltene Einblicke in ihre Beziehung mit Prinz Harry gegeben: "Er liebt mich so mutig, so vollkommen", erklärte sie in einem neuen Interview.
Herzogin Meghan (44) spricht selten über ihre Ehe mit Prinz Harry (41), nun hat sie aber eine Ausnahme gemacht. In einem neuen Interview mit "Harper's Bazaar" verriet die Herzogin von Sussex, wie sie gelernt hat, sich im Rampenlicht zu behaupten. "Ich glaube, meine Grenzen sind stärker geworden", sagte sie: Man finde verschiedene Wege, sich zu schützen.