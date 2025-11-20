Herzogin Meghan (44) spricht selten über ihre Ehe mit Prinz Harry (41), nun hat sie aber eine Ausnahme gemacht. In einem neuen Interview mit "Harper's Bazaar" verriet die Herzogin von Sussex, wie sie gelernt hat, sich im Rampenlicht zu behaupten. "Ich glaube, meine Grenzen sind stärker geworden", sagte sie: Man finde verschiedene Wege, sich zu schützen.

Dann spricht Meghan über Prinz Harry, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist: "Er liebt mich so mutig und bedingungslos, und er hat auch eine andere Perspektive, weil er Medien sieht, die ich nicht sehen würde", sagte sie. "Niemand auf der Welt liebt mich mehr als er, deshalb weiß ich, dass er immer für mich da sein wird." Weiter schwärmt sie von Harry, dass er "jemand ist, der diese kindliche Neugier und Verspieltheit hat". Das habe sie sehr angezogen, "und er hat das in mir zum Vorschein gebracht", fügte sie hinzu. "Das hat sich auf jeden Bereich unseres Lebens übertragen. Selbst im Geschäftsleben möchte ich, dass wir spielen und Spaß haben, Neues entdecken und kreativ sind."

"Ich liebe es, beides tun zu können"

Herzogin Meghan verriet in dem Interview außerdem, dass sie es liebe, von zu Hause aus an ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" zu arbeiten, damit sie in der Nähe ihrer Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), sein kann. Aber auch auf Veranstaltungen wie der Paris Fashion Week und einer Hollywood-Party war sie zuletzt zu sehen. "Ich liebe es, beides tun zu können", sagte Meghan. "Mit meinen Kindern im Sandkasten zu spielen und in der ersten Reihe einer Show zu sitzen. Ich glaube, in dem Moment, in dem man beginnt, alle persönlichen Entscheidungen auf der Grundlage äußerer Urteile zu treffen, verliert man seine Authentizität."

In dem Gespräch mit "Harper's Bazaar" bestätigte sie auch, dass sie sich selbst zur Fashion Week nach Paris eingeladen habe. Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli (58) hatte zuvor in einem "The Cut"-Interview verraten, dass die 44-Jährige sich auf seine Gästeliste in Frankreich gesetzt hatte. Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet.

"Ich habe mich für ihn gefreut", erklärte Meghan nun. "Ich habe mich gemeldet und gesagt: 'Ich komme gerne und unterstütze dich.' Wir haben es geheim gehalten, und es hat wirklich Spaß gemacht", so die 44-Jährige über den Überraschungsauftritt in Paris. Zusammen mit Prinz Harry und den gemeinsamen Kindern lebt Meghan in Kalifornien. 2020 war das Herzogspaar als hochrangige Royals zurückgetreten und von England in die USA gezogen.