In Memoriam: Brigitte Bardot fehlt beim Oscar-Gedenken

Das "In Memoriam"-Segment der Oscars 2026 war so lang wie selten - und ließ dennoch viele prominente Namen aus. Brigitte Bardot, Malcolm-Jamal Warner, James Van Der Beek und Eric Dane gehören zu den Verstorbenen, die im Programmpunkt übergangen wurden.
Die Oscar-Verleihung 2026 hat ihr "In Memoriam"-Segment bewusst ausgedehnt, nachdem im vergangenen Jahr ungewöhnlich viele prominente Todesfälle zu beklagen waren. Doch selbst ein verlängerter Programmpunkt schafft es nicht, alle zu erfassen - und die dabei entstandene Liste der Übergangenen liest sich eindrucksvoll.