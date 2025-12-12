In Mailand und Cortina dAmpezzo: Snoop Dogg wird Ehrentrainer der USA bei den Olympischen Winterspielen

Das Olympische Komitee der USA hat Snoop Dogg als ersten Ehrentrainer für das US-Team ernannt. Damit wird der Rapper an den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo eine wichtige Rolle einnehmen. Viele Sportfans sind von der Entscheidung entsetzt.

Snoop Dogg (54) wird an den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien der erste Ehrentrainer des US-amerikanischen Teams. Dies gab das United States Olympic & Paralympic Committee (USOPC) im Vorfeld der Winterspiele, die in Mailand und Cortina d'Ampezzo am 6. Februar 2026 beginnen, in einer Pressemitteilung bekannt.

In dieser ehrenamtlichen Funktion unterstützt und feiert Snoop Dogg die amerikanischen Athleten abseits des Spielfelds, so das Olympische Komitee. "Coach Snoop verstärkt das Team hinter dem Team - bestehend aus Mitarbeitern, Trainern, medizinischen Experten, Funktionären und Partnern, die die Athleten bei der Verwirklichung ihrer Träume unterstützen und die Nation inspirieren." Snoop Dogg, der bekannt sei für seine Tätigkeit als Mentor und für die Förderung junger Menschen, werde "seinen unverwechselbaren Humor und seine Herzlichkeit einsetzen, um die Athleten des Teams USA auf ihrem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen Mailand-Cortina 2026 und darüber hinaus zu motivieren".

Coach Snoop Dogg sagte über seine neue Aufgabe: "Die Athleten des Teams USA sind die wahren Stars - ich bin nur hier, um sie anzufeuern, zu unterstützen und vielleicht ein paar weise Worte vom Spielfeldrand mitzugeben". Das Team USA verkörpere "das Beste, was Sport ausmacht: Talent, Herzblut und unermüdlichen Einsatz. Wenn ich noch etwas mehr Liebe und Motivation einbringen kann, ist das für mich ein Gewinn."

Sportfans wundern sich über Wahl

Viele Sportfans sind überrascht von der Wahl eines Rappers als Sporttrainer. Auf der Plattform X gibt es nebst Gratulationen auch Kritik: "Ist das euer Ernst, was trainiert der denn?", fragt jemand in den Kommentaren. Jemand anderes wundert sich: "Was will er ihnen denn beibringen, wie man Gras raucht?" Ein weiterer User findet die Wahl "peinlich für die USA".

Das US-amerikanische Olympische Komitee begründete den Entscheid von Snoop Dogg als Ehrencoach so: "Seit Jahrzehnten nutzt Coach Snoop Dogg den Sport, um Türen zu öffnen und Chancen zu schaffen. Seine Snoop Youth Football League hat mehr als 15.000 junge Athleten, darunter auch Jugendliche mit Behinderungen, unterstützt und ihnen geholfen, sich zu entwickeln und zu entfalten. Sein Engagement spiegelt wider, was jeden Mitarbeiter von Team USA ausmacht: Wir kommen zusammen und inspirieren uns gegenseitig durch unsere Liebe zum Sport."

Snoop Dogg ist großer Sport-Fan

Sarah Hirshland (50), Geschäftsführerin des USOPC, sagte: "Vom ersten Moment an, als Snoop die Athleten des Teams USA traf, war da eine sofortige Verbindung - gegenseitiger Respekt, echtes Interesse und viel Lachen. Seine Begeisterung für die Olympische und Paralympische Bewegung ist ansteckend, und wir freuen uns sehr, ihn offiziell als Mitglied des Teams hinter dem Team begrüßen zu dürfen".

Snoop Doggs Faszination für Olympia ist nicht neu. Bereits an den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 feuerte er das Team USA bei verschiedenen Wettkämpfen an. Der Rapper wurde unerwartet zur Hauptattracktion, als er bei der Eröffnungsfeier das olympische Feuer trug und an der Abschlusszeremonie auftrat. Bereits bei den Sommerspielen in Tokio 2021 fungierte der Rapper bei der NBC-Berichterstattung als Co-Moderator.