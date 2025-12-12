In Mailand und Cortina dAmpezzo: Snoop Dogg wird Ehrentrainer der USA bei den Olympischen Winterspielen

Das Olympische Komitee der USA hat Snoop Dogg als ersten Ehrentrainer für das US-Team ernannt. Damit wird der Rapper an den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo eine wichtige Rolle einnehmen. Viele Sportfans sind von der Entscheidung entsetzt.
Snoop Dogg (54) wird an den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien der erste Ehrentrainer des US-amerikanischen Teams. Dies gab das United States Olympic & Paralympic Committee (USOPC) im Vorfeld der Winterspiele, die in Mailand und Cortina d'Ampezzo am 6. Februar 2026 beginnen, in einer Pressemitteilung bekannt.