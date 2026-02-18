In Madrid gefasst: 20-jähriger Hacker in Spanien bucht Luxushotelsuiten - für einen Cent

1 In Spanien wurde ein 20-Jähriger festgenommen, der sich in Hotelbuchungssysteme hackte und in Luxussuiten übernachtete (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Juan Jimenez

In Spanien wurde ein 20-Jähriger festgenommen. Er hackte sich in Hotelbuchungssysteme und übernachtete in Luxussuiten – teilweise zu einem Cent.











In Spanien hat die Polizei einen 20-Jährigen festgenommen, der sich in ein Hotelbuchungssystem gehackt hat und in Luxussuiten wohnte - teils zum Preis von einem Cent. Der Mann wurde in einem Luxushotel in Madrid gefasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort hatte er sich gleich für vier Tage einquartiert. Die Rechnung belief sich auf insgesamt 4000 Euro.