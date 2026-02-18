In Madrid gefasst: 20-jähriger Hacker in Spanien bucht Luxushotelsuiten - für einen Cent
In Spanien wurde ein 20-Jähriger festgenommen, der sich in Hotelbuchungssysteme hackte und in Luxussuiten übernachtete (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Juan Jimenez

In Spanien wurde ein 20-Jähriger festgenommen. Er hackte sich in Hotelbuchungssysteme und übernachtete in Luxussuiten – teilweise zu einem Cent.

In Spanien hat die Polizei einen 20-Jährigen festgenommen, der sich in ein Hotelbuchungssystem gehackt hat und in Luxussuiten wohnte - teils zum Preis von einem Cent. Der Mann wurde in einem Luxushotel in Madrid gefasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort hatte er sich gleich für vier Tage einquartiert. Die Rechnung belief sich auf insgesamt 4000 Euro.

 

Die Ermittlungen waren Anfang Februar aufgenommen worden, nachdem ein Online-Buchungsportal "verdächtige Aktivitäten" gemeldet hatte. Der 20-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Zahlungssystem so manipuliert haben, dass seine Buchungen als bezahlt angezeigt wurden. Tatsächlich wurde nur ein Cent berechnet. Der Betrug flog auf, als das Portal den tatsächlich gezahlten Betrag an das erste Hotel überwies.  

Der Mann habe sich bei seinen Hotel-Aufenthalten zudem in der Minibar bedient und habe Rechnungen nicht bezahlt, erklärte die Polizei weiter. 

 