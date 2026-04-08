Bei den Fashion Trust U.S. Awards haben sich die Stars modisch von ihrer besten Seite gezeigt. Geena Davis stahl in einem türkisen Kleid allen die Show.
Hollywoodstar Geena Davis (70) hat bei den Fashion Trust U.S. Awards alle Blicke auf sich gezogen. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich in Los Angeles wählte sie ein auffälliges türkisfarbenes Kleid aus glänzendem Stoff. Neben der leuchtenden Farbe stach vor allem ein Gürteldetail an der Hüfte hervor, von dem ein Stoffstreifen bis zum Boden fiel. Dazu kombinierte die Schauspielerin spitz zulaufende schwarze Heels. Ihr Haar trug sie in weichen Wellen über den Schultern, ein Armreif mit grünem Stein und passende Ohrringe rundeten den Look ab.