Bei den Fashion Trust U.S. Awards haben sich die Stars modisch von ihrer besten Seite gezeigt. Geena Davis stahl in einem türkisen Kleid allen die Show.

Hollywoodstar Geena Davis (70) hat bei den Fashion Trust U.S. Awards alle Blicke auf sich gezogen. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich in Los Angeles wählte sie ein auffälliges türkisfarbenes Kleid aus glänzendem Stoff. Neben der leuchtenden Farbe stach vor allem ein Gürteldetail an der Hüfte hervor, von dem ein Stoffstreifen bis zum Boden fiel. Dazu kombinierte die Schauspielerin spitz zulaufende schwarze Heels. Ihr Haar trug sie in weichen Wellen über den Schultern, ein Armreif mit grünem Stein und passende Ohrringe rundeten den Look ab.

Auch andere prominente Gäste sorgten für Glamour: Pamela Anderson (58) erschien in einem Midikleid mit floralem Muster und silbernen Riemchen-Pumps, während Sharon Stone (68) auf einen eleganten Nadelstreifen-Hosenanzug mit weißem Blazer setzte. Daneben waren auch Stars wie Paris Jackson, Chrissy Teigen und Selma Blair anwesend.

Seit vier Jahrzehnten eine Hollywood-Ikone

Geena Davis ist seit vier Jahrzehnten auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause und zählt bis heute zu den prägendsten Gesichtern Hollywoods. Ihr Filmdebüt gab sie 1982 in der romantischen Komödie "Tootsie", ihren ersten Oscar gewann sie für ihre Rolle in "Die Reisen des Mr. Leary". Den großen Durchbruch schaffte sie Anfang der 1990er-Jahre mit "Thelma & Louise", für den sie eine Oscar-Nominierung erhielt. Auch ihr Auftritt in Beetlejuice trug maßgeblich zu ihrer internationalen Bekanntheit bei.

Neben der Schauspielerei ist Davis auch als Produzentin und Aktivistin aktiv. 2004 gründete sie das Geena Davis Institute on Gender in Media, das sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Film und Fernsehen einsetzt. Für dieses Engagement wurde sie 2020 mit dem Ehren-Oscar, dem Jean Hersholt Humanitarian Award, ausgezeichnet.