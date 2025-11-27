In London: Nichten von Prinzessin Diana strahlen in abgestimmten Looks

Die Zwillingsschwestern Lady Amelia und Lady Eliza Spencer, Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana, sorgten bei den Tusk Conservation Awards in London für einen modischen Hingucker. Beide wählten elegante schwarze Abendkleider.

Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer (33) haben ein besonderes Talent dafür entwickelt, auf dem roten Teppich für doppelten Glamour zu sorgen. Am vergangenen Mittwoch erschienen die Zwillingsschwestern bei den Tusk Conservation Awards in London - und setzten dabei einmal mehr auf ihre bewährte Strategie: abgestimmte Outfits, die Eleganz mit einem Hauch von Individualität verbinden.

Die Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) entschieden sich laut "Instyle" beide für schulterfreie Kreationen des Luxuslabels Safiyaa in klassischem Schwarz. Doch bei aller Gemeinsamkeit zeigten die Schwestern durchaus eigene Akzente.

Cape-Ärmel und Perlenbesatz

Beide erschienen in bodenlangen Kleidern, eine Robe hatte jedoch als auffälligstes Merkmal elegant drapierte Cape-Ärmel sowie eine aufwendige Perlenstickerei entlang des Ausschnitts. Zu dem Look gehörte eine Lederclutch mit goldener Schnalle.

Das zweite figurbetonte Modell fiel durch einen runden Ausschnitt und lange Ärmel auf. Der Saum des Kleides lief in einer raffinierten Fishtail-Silhouette aus, während Kristallbesatz am Dekolleté für zusätzlichen Glanz sorgte. Eine Clutch in Kroko-Optik und diamantbesetzte Ohrringe vervollständigten das Ensemble.

Beim Styling zeigten sich die Schwestern harmonisch abgestimmt: Beide trugen ihr blondes Haar in sanften Wellen und setzten beim Make-up auf warme Korall- und Rosatöne.

Die beiden Schwestern haben an dem Abend ihren Cousin Prinz William (43) unterstützt. Der Royal erschien in einem eleganten dunkelblauen Anzug zur jährlichen Tusk-Awards-Gala, wo er nicht nur eine Rede hielt, sondern auch die Auszeichnungen persönlich überreichte - unter anderem den "Prince William Award for Conservation in Africa".

Ronnie Wood (78) mischte sich im roten Satin-Jackett und gemeinsam mit Ehefrau Sally Wood (47) unter die Gäste, ebenso wie "Monty Python"-Legende John Cleese (86) oder Zara Tindall (44).