In Las Vegas: Zendaya taucht überraschend in Hochzeitskapelle auf

Seit Tagen halten sich die Hochzeitsgerüchte rund um Zendaya und Tom Holland. Nun ist die Schauspielerin in Las Vegas bei einer Hochzeit erschienen, ihre eigene war es allerdings nicht.
Zendaya (29) hat als Stargast ein Hochzeitspaar bei seiner Trauung überrascht. Am Samstag eröffnete die Produktionsgesellschaft A24 in Las Vegas für kurze Zeit eine Hochzeitskapelle. Paare konnten dort US-Medienberichten zufolge vor dem Kinostart des neuen Films von Zendaya und Robert Pattinson (39), "Das Drama - Noch einmal auf Anfang", heiraten. Musikerin und Schauspielerin Alana Haim (34) spielte den DJ zur Eröffnung der Kapelle.