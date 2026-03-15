In Las Vegas: Zendaya taucht überraschend in Hochzeitskapelle auf

Seit Tagen halten sich die Hochzeitsgerüchte rund um Zendaya und Tom Holland. Nun ist die Schauspielerin in Las Vegas bei einer Hochzeit erschienen, ihre eigene war es allerdings nicht.

Zendaya (29) hat als Stargast ein Hochzeitspaar bei seiner Trauung überrascht. Am Samstag eröffnete die Produktionsgesellschaft A24 in Las Vegas für kurze Zeit eine Hochzeitskapelle. Paare konnten dort US-Medienberichten zufolge vor dem Kinostart des neuen Films von Zendaya und Robert Pattinson (39), "Das Drama - Noch einmal auf Anfang", heiraten. Musikerin und Schauspielerin Alana Haim (34) spielte den DJ zur Eröffnung der Kapelle.

Für noch mehr Aufmerksamkeit sorgte aber Zendaya. Die 29-Jährige erschien überraschend bei einer Hochzeit, wie in den Instagram-Storys von A24 zu sehen ist. Ein Clip zeigt eine Braut, die gerade von ihrem Vater zum Altar geführt wird, als der Hollywoodstar den Kopf durch die Tür der Kapelle steckt und bei den Hochzeitsgästen für staunendes Raunen sorgt. In den folgenden Videos sitzt Zendaya unter den Gästen und macht anschließend ein paar Fotos mit den Anwesenden.

Hat Zendaya selbst geheiratet?

Der Auftritt bei der Hochzeit kommt inmitten der Gerüchte, nach denen Zendaya selbst vor kurzem ihren Partner Tom Holland (29) geheiratet hat. Bei einem Event in Los Angeles soll sie ihren Ehering gezeigt haben. Laut einem Bericht des US-Magazins "People" soll Zendaya an dem Abend zudem Glückwünsche anderer Gäste entgegengenommen haben.

Vorausgegangen waren Aussagen von Law Roach, Zendayas langjährigem Stylisten. Beim Besuch der Actor Awards am 1. März hatte er gegenüber "Access Hollywood" auf dem roten Teppich erklärt: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden - ihr habt sie verpasst." Auf Nachfrage der Reporterin bekräftigte Roach: "Es ist sehr wahr." Eine offizielle Bestätigung von Zendaya oder Holland blieb aus.

Verlobung Ende 2024

Das Hollywoodpaar hält seine Beziehung von der Öffentlichkeit fern. Berichte über die Verlobung der beiden tauchten erstmals im Januar 2025 auf, nachdem die 29-Jährige bei den Golden Globes mit einem Diamantring am Finger erschienen war. "TMZ" bestätigte später über Insider, dass sich das Paar verlobt hat. Der Heiratsantrag soll zwischen Weihnachten und Silvester 2024 stattgefunden haben.

Die Liebesgeschichte von Zendaya und Tom Holland begann angeblich mit ihren Rollen in der "Spider-Man"-Reihe, in der er Peter Parker und sie MJ spielt. Gemeinsam standen sie bereits für drei der Streifen vor der Kamera - "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Far From Home" (2019) und "Spider-Man: No Way Home" (2021). Auch im kommenden Film "Spider-Man: Brand New Day" werden sie zusammen zu sehen sein. Die beiden Filmstars spielen zudem in Christopher Nolans "Die Odyssee" mit, der im Juli in die Kinos kommt.