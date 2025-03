Aufgrund des Streiks von Erziehern am Freitag, 7. März, greifen in vielen Betreuungseinrichtungen in Kornwestheim und Pattonville (Kreis Ludwigsburg) vorab erarbeitete Notfallpläne.

Verdi ruft am Freitag, 7. März, erneut zu Warnstreiks auf. Innerhalb der Stadtverwaltung Kornwestheim, der Kindertagesstätten und in Pattonville kann es zu Einschränkungen kommen. Bei den Kitas werden die Eltern durch die Einrichtungsleitungen auch über die KitaApp informiert.

Mit Stand Donnerstag, 14 Uhr, greifen in folgenden Einrichtungen die Notfallpläne: In der Bolzstraße wird eine Krippengruppe geschlossen, vier Kindergartengruppen sind geöffnet. In der Villeneuvestraße ist eine Gruppe geöffnet. In der Karlstraße schließen zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe, eine Kindergartengruppe wird betreut. Im Otterweg bleiben zwei Gruppen geöffnet. Hier wird auch die Betreuung einzelner Kinder aus dem Starenweg übernommen. In der Lessingstraße bleibt eine Krippengruppe geschlossen und eine geöffnet. Darüber hinaus sind zwei Kindergarten-Gruppen geöffnet.

In der Rosensteinstraße sind zwei von drei Kindergartengruppen geschlossen. In der Weimarstraße schließt die Krippe, eine Kindergartengruppe bleibt geöffnet. Der Rathauskindergarten schließt eine Gruppe und betreut eine weitere. Die Bebel-, Daimler-, Kirch- und Neckarstraße bleiben gänzlich geöffnet. In Pattonville bleiben die Kitas Nord (pädagogischer Tag) und Ost wohl geschlossen. In der Kita Mitte wird eine Betreuung in zwei Gruppen angeboten. Die Kita Süd hat geöffnet. Die Stadt informiert über Homepage und App.