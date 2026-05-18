Vor den Augen ihrer berühmten Eltern Heather Locklear und Richie Sambora: Model Ava Sambora hat in Kalifornien geheiratet.
Promispross Ava Sambora (28) ist unter der Haube. Die Tochter von Heather Locklear (64) und Richie Sambora (66) hat den Geschäftsmann Tyler Farrar geheiratet. Die Trauung fand laut "People"-Magazin am Wochenende im Hotel Rosewood Miramar im kalifornischen Montecito statt. Mit dabei waren die engste Familie und Freunde des Paares. Musikstar Richie Sambora war dem Bericht zufolge ebenso anwesend wie Schauspielerin Heather Locklear und ihr Partner Lorenzo Lamas (68).