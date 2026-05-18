Promispross Ava Sambora (28) ist unter der Haube. Die Tochter von Heather Locklear (64) und Richie Sambora (66) hat den Geschäftsmann Tyler Farrar geheiratet. Die Trauung fand laut "People"-Magazin am Wochenende im Hotel Rosewood Miramar im kalifornischen Montecito statt. Mit dabei waren die engste Familie und Freunde des Paares. Musikstar Richie Sambora war dem Bericht zufolge ebenso anwesend wie Schauspielerin Heather Locklear und ihr Partner Lorenzo Lamas (68).

Tyler Farrar hatte seiner Partnerin nach mehrjähriger Beziehung im Februar 2024 einen Heiratsantrag gemacht. Später soll es laut "People" noch ein großes Verlobungsfest gegeben haben. Und auch den Junggesellinnenabschied genoss Ava Sambora sichtlich. Anfang dieses Monats feierte sie im Vorfeld ihrer Hochzeit gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter.

Ava teilte Eindrücke von der Feier in einem Instagram-Post, der rosa Blumenarrangements, dekorative Geschenkboxen und einen Tisch voller Blüten in Weiß- und Rosatönen zeigte. "Die schönste Brautparty", schrieb sie dazu. "Vielen Dank an all die wunderbaren Frauen, die diesen besonderen Tag ausgerichtet, organisiert und mitgestaltet haben. Ich bin jeder einzelnen von ihnen unendlich dankbar, besonders meiner Mama, meiner Patin Juliet, meiner zukünftigen Schwiegermutter Mary und meiner Schwester Monica."

Richie Sambora schwärmt von Schwiegersohn

Ava ist Model und Schauspielerin und hat Uni-Abschlüsse in Psychologie sowie in Ehe- und Familientherapie. Mit der Wahl ihres Ehemannes scheint auch ihr Vater zufrieden zu sein. Der ehemalige Bon-Jovi-Gitarrist sagte bei einem Auftritt im Podcast "Howie Mandel Does Stuff" im November 2024, er und Farrar hätten ein enges Verhältnis: "Ich mag den Jungen. Ich meine, ich habe ihn mit in den Urlaub genommen. Ich stelle ihn gerne in den Mittelpunkt, damit ich ihn kennenlerne, ihn sehen kann und wir uns unterhalten können."

Richie Sambora und Heather Locklear heirateten 1994, Tochter Ava kam drei Jahre später zur Welt. 2006 reichte die Schauspielerin die Scheidung ein.