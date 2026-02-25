In japanischem Zoo: Kuscheltier als Mutterersatz – Verstoßenes Affenbaby wird zum Publikumsliebling

Ein von seiner Mutter verstoßenes Affenbaby ist zum Publikumsliebling in Japan aufgestiegen: Der kleine Punch wurde zur Internet-Berühmtheit, als Mutterersatz dient ihm ein Plüschaffe.
Ein von seiner Mutter verstoßenes Affenbaby ist zum Publikumsliebling in Japan aufgestiegen: Mehr als hundert Besucher versammelten sich am Freitag am Affengehege des Ichikawa-Zoos nahe der Hauptstadt Tokio, um das sechs Monate alte Makakenbaby Punch zu sehen. Der kleine Affe ist zur Internet-Berühmtheit aufgestiegen, seitdem Bilder von ihm viral gingen, auf denen er einen Plüschaffen als Mutterersatz mit sich herumschleppt.