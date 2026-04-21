In Interview verraten: GZSZ-Star Anne Menden will im Juni aus der Babypause zurückkehren

1 Anne Menden genießt derzeit noch ihre neue Rolle als Mutter. Foto: RTL

Schon während ihrer Schwangerschaft hatte Anne Menden verkündet, dass sie sich nur für kurze Zeit von der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verabschieden wird. Nun steht ihr Comeback fest.











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Im Februar ist "GZSZ"-Star Anne Menden (40) zum ersten Mal Mutter geworden. Im "GZSZ-Bargeflüster Spezial" spricht sie zusammen mit ihrem Partner Gustav Masurek (36) über das neue Leben als Familie (heute in verschiedenen Magazinen bei RTL zu sehen sowie auf RTL+). Zudem kündigte sie an, wann sie wieder vor die Kamera der beliebten Serie zurückkehrt.