In Interview verraten: GZSZ-Star Anne Menden will im Juni aus der Babypause zurückkehren
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Anne Menden genießt derzeit noch ihre neue Rolle als Mutter. Foto: RTL

Schon während ihrer Schwangerschaft hatte Anne Menden verkündet, dass sie sich nur für kurze Zeit von der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verabschieden wird. Nun steht ihr Comeback fest.

Im Februar ist "GZSZ"-Star Anne Menden (40) zum ersten Mal Mutter geworden. Im "GZSZ-Bargeflüster Spezial" spricht sie zusammen mit ihrem Partner Gustav Masurek (36) über das neue Leben als Familie (heute in verschiedenen Magazinen bei RTL zu sehen sowie auf RTL+). Zudem kündigte sie an, wann sie wieder vor die Kamera der beliebten Serie zurückkehrt.

 

"Warum nicht beides kombinieren?"

Nur wenige Monate nach der Geburt steigt sie im Juni wieder ein, denn neben ihrem Kind liebt sie auch ihren Beruf. "GZSZ" sei ihr "erstes Baby", betont sie lachend. "Warum nicht beides kombinieren?", fragt die 40-Jährige, die die familienfreundlichen Bedingungen am Set in Potsdam hervorhebt.

Ihr Verlobter wird sich dann zusammen mit seiner Mutter überwiegend um den Sohn kümmern, wofür es schon viel Kritik in den sozialen Netzwerken hagelte. "Ich verstehe nicht, wo das Problem ist, wenn der Papa seinen Teil übernimmt", sagt die Schauspielerin. Ihr Liebster nimmt die hämischen Kommentare mit Humor: "Wir machen uns intern eher lustig darüber."

Auszeit seit November

Anne Menden spielt seit 2004 die "GZSZ"-Rolle der Emily. Für die Geburt ihres Sohnes nahm sie eine Babypause und absolvierte ihren vorerst letzten Drehtag am 7. November 2025. "GZSZ" läuft montags bis freitags ab 19:40 Uhr bei RTL sowie vorab auf RTL+.

 