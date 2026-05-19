Dianas Bruder Earl Spencer hat erneut geheiratet. Der 61-Jährige gab seiner Partnerin Cat Jarman, einer norwegischen Archäologin, in einer privaten Zeremonie in Arizona das Jawort.

Charles Spencer, der 9. Earl Spencer und jüngerer Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997), hat geheiratet. Der 61-jährige britische Adlige schloss am Freitag in Arizona den Bund fürs Leben mit der norwegischen Archäologin und Professorin Cat Jarman (43) - im kleinen, privaten Rahmen, umgeben von rotem Wüstensandstein. Für Spencer ist es bereits die vierte Ehe.

Laut einem Bericht des Magazins "Hello!" trug Cat Jarman bei der Zeremonie ein weißes Leinenkleid und Absatzschuhe, in der Hand einen Strauß weißer Rosen. Fotos zeigen das Paar Händchen haltend beim Spaziergang durch die karge Landschaft - entspannt und sichtlich verliebt. In einem gemeinsamen Statement ließen beide keinen Zweifel daran, wie sie die Entwicklung ihrer Beziehung erleben: "Wir fühlen uns unglaublich glücklich, den Weg von Kollegen über Freundschaft bis zu tiefer Liebe und Verbundenheit gegangen zu sein. Jede Phase unserer Beziehung war von Lachen geprägt, und wir teilen eine Leidenschaft fürs Leben", schrieben Spencer und Jarman laut "Hello!".

Vom Buchrezensenten zum Ehemann

Kennengelernt haben sich die beiden auf ungewöhnlichem Weg: Spencer wurde gebeten, Jarmans 2021 erschienenes Buch "River Kings" zu rezensieren - daraus entwickelte sich zunächst eine berufliche Verbindung, dann eine Freundschaft, schließlich eine Liebesbeziehung. Seit 2023 moderieren die beiden gemeinsam mit dem Geistlichen und Moderator Richard Coles den Geschichts-Podcast "The Rabbit Hole Detectives".

Öffentlich aufgetreten waren Spencer und Jarman als Paar erstmals 2024, kurz nachdem seine Trennung von seiner dritten Frau Karen Spencer (53) bekannt geworden war. Die Scheidung von Karen, mit der er seit 2011 verheiratet war und mit der er eine gemeinsame Tochter, Lady Charlotte, hat, wurde Berichten zufolge vor rund zwei Monaten finalisiert.

Spencers Beziehungshistorie ist bewegt: Mit seiner ersten Frau Victoria Aitken (61) war er von 1989 bis 1997 verheiratet. Aus dieser Ehe stammen vier Kinder: Lady Kitty (35), die Zwillinge Lady Eliza und Lady Amelia (beide 33) sowie Viscount Louis (32). In zweiter Ehe war er mit Caroline Freud (59) liiert, der Ex-Frau des Geschäftsmanns Matthew Freud; die Verbindung hielt sechs Jahre und brachte zwei weitere Kinder hervor, Edmund (22) und Lady Lara (20). Cat Jarman war zuvor mit Tom Jarman verheiratet und ist Mutter zweier Söhne.