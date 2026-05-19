Dianas Bruder Earl Spencer hat erneut geheiratet. Der 61-Jährige gab seiner Partnerin Cat Jarman, einer norwegischen Archäologin, in einer privaten Zeremonie in Arizona das Jawort.
Charles Spencer, der 9. Earl Spencer und jüngerer Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997), hat geheiratet. Der 61-jährige britische Adlige schloss am Freitag in Arizona den Bund fürs Leben mit der norwegischen Archäologin und Professorin Cat Jarman (43) - im kleinen, privaten Rahmen, umgeben von rotem Wüstensandstein. Für Spencer ist es bereits die vierte Ehe.