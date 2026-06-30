In der Villa BarRock: HIV- und Syphilis-Schnelltest-Aktion in Ludwigsburg

1 Bei dem Test wird an der Fingerkuppe ein Tropfen Blut entnommen. Foto: Imago/Nexpher Images

Bei der Veranstaltung am 2. Juli stehen außerdem queeres Leben und Infos zu sexuell übertragbaren Infektionen im Mittelpunkt.











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Der Jugendgemeinderat, das Queer Café, Connect und das Gesundheitsamt des Landkreises laden auf Donnerstag, 2. Juli, von 16 bis 20 Uhr zu einer anonymen und kostenfreien HIV- und Syphilis-Schnelltest-Aktion in die Villa BarRock, Pflugfelder Straße 5, in Ludwigsburg ein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Neben der Förderung sexueller Gesundheit stehen queeres Leben sowie geschlechtliche Vielfalt im Mittelpunkt der Veranstaltung. Von 17 bis 18 Uhr findet ein Infoangebot zu sexuell übertragbaren Infektionen sowie zu Themen rund um queere Identitäten und geschlechtliche Vielfalt statt.