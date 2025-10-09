Normalerweise sorgt ein Krimi-Dinner im eher kleineren Kreis für Spannung. Nun aber kommt das beliebte Gesellschaftsspiel ins Fernsehen. Axel Prahl und Jan Josef Liefers werden als Spielleiter live durch das Event führen.
Das beliebte Gesellschaftsspiel Krimi-Dinner hat den Sprung ins Fernsehen geschafft. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, bringen ARD und ORF das Format unter dem Titel "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" erstmals auf den Bildschirm. Die Live-Sendung wird am 22. November um 20:15 Uhr ausgestrahlt und dauert rund zwei Stunden.