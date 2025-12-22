Pandora zieht weiterhin die Menschen ins Kino. "Avatar: Fire and Ash" gelang der beste Kinostart des Jahres 2025 - zumindest in Deutschland. In den USA und weltweit gesehen lagen andere Filme in diesem Jahr vorne.
Kurz vor Torschluss fällt der Rekord. "Avatar: Fire And Ash" hat in Deutschland den besten Kinostart des Jahres 2025 hingelegt. Der dritte Teil von James Camerons (71) Sci-Fi-Saga verkaufte laut dem Branchendienst "Blickpunkt:Film" an seinem ersten Wochenende 1,045 Millionen Eintrittskarten. Die Tickets spülten 15,5 Millionen Euro in die hiesigen Kinokassen. Laut "Blickpunkt:Film" entfielen zwei Drittel aller Kinobesuche des Wochenendes auf "Avatar".