In Canberra: Königin Mary begeistert im floralen Look

Königin Mary und König Frederik sind zu einem sechstägigen Staatsbesuch in Australien. Beim Empfang in Canberra setzte die dänische Königin in einer floralen weißen Robe einen eleganten modischen Akzent.
Es ist eine Reise mit besonderer persönlicher Bedeutung: Königin Mary (54) und König Frederik (57) von Dänemark sind seit dem Wochenende für einen offiziellen sechstägigen Staatsbesuch in Australien. Für Mary ist es die erste Rückkehr in ihre Heimat, seit sie im Januar 2024 neben ihrem Ehemann zur Königin geworden ist.