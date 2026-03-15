In Canberra: Königin Mary begeistert im floralen Look

Königin Mary und König Frederik sind zu einem sechstägigen Staatsbesuch in Australien. Beim Empfang in Canberra setzte die dänische Königin in einer floralen weißen Robe einen eleganten modischen Akzent.

Es ist eine Reise mit besonderer persönlicher Bedeutung: Königin Mary (54) und König Frederik (57) von Dänemark sind seit dem Wochenende für einen offiziellen sechstägigen Staatsbesuch in Australien. Für Mary ist es die erste Rückkehr in ihre Heimat, seit sie im Januar 2024 neben ihrem Ehemann zur Königin geworden ist.

Beim Empfang im Government House in Canberra zog die Königin alle Blicke auf sich: Mary erschien in einem fließenden, leicht transparenten weißen Kleid mit gerüschten Ärmeln und einem farbenfrohen Blumenmotiv. Dazu trug sie einen graublauen Fascinator mit Netzdetail, das dezent über die Stirn fiel. Passend dazu wählte sie Ohrringe im selben Farbton. Das Make-up hielt sie zurückhaltend mit einem zarten Rosé-Lippenstift, das dunkelbraune Haar fiel offen über die Schultern. Ihr Ehemann König Frederik setzte neben ihr auf einen klassischen marineblauen Anzug mit dunkelroter Krawatte.

Empfangen wurden die Royals von Generalgouverneurin Sam Mostyn (60) und deren Ehemann Simeon Beckett. "Bei ihrer Ankunft im Government House wurde das Königspaar zudem mit einer traditionellen Rauchzeremonie begrüßt", hieß es in einem Instagram-Post der Royals, der auch Bilder der Zeremonie zeigte. Zu dem Zeitpunkt trug Mary ein grünes Sommerkleid, das ebenfalls durch ein Blumenmuster auffiel.

Rührende Worte an seine Ehefrau

Im Anschluss stand ein Staatsbankett im Government House auf dem Programm. In seiner Rede ging Frederik gemäß einer Mitteilung des dänischen Königshauses auf die Kennenlerngeschichte des Paares ein, die 2000 in Sydney begann. "Es war einmal eine Zeit, in der Dänemark in Australien vielleicht noch nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen war. Dann änderte sich etwas. Im Jahr 2004 heirateten Ihre Mary und ich, und damit hatte Dänemark wieder eine Kronprinzessin. Von diesem Moment an kannte jeder 'Down Under' das nordische Land 'Up Over'."

Weiter erklärte der Monarch: "Für mich hat Australien einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen, seit ich in diese Bar kam und mich in einem Gespräch verlor, das nie endete. Mary, du hattest den Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen und mit mir ein neues zu bauen, so weit weg, wie man nur kommen kann. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Australien ist unsere zweite Heimat. Ob wir nun zu einem Familienbesuch oder zu einem Staatsbesuch hierherkommen, wir fühlen uns sowohl aufgeregt als auch vollkommen wohl."

Dass die beiden nun zum ersten Mal als König und Königin hier seien, "ändert daran nichts, auch wenn es die Planung etwas aufwendiger macht. Im Namen von Mary und mir möchte ich allen danken, die dazu beigetragen haben, diesen Besuch möglich zu machen."

Das Königspaar war bereits am Freitagnachmittag in Perth gelandet. Den ersten Programmpunkt des Besuchs absolvierten Frederik und Mary am Samstag: Am Uluru trafen sie mit Ältesten der indigenen Bevölkerung zusammen und erlebten den Sonnenuntergang über dem berühmten Sandsteinfelsen. Dieser Besuch am symbolisch bedeutsamen Ort spiegelt das dänische Interesse an Australiens kulturellem Erbe wider und erinnerte an ähnliche Stationen früherer britischer Royal-Besuche.

Für die australische Öffentlichkeit gibt es am Montag Gelegenheit, das dänische Königspaar beim Australian War Memorial in Canberra zu sehen. Laut offiziellem Programm der Royals findet dort eine Kranzniederlegung statt und das Königspaar unternimmt einen kurzen Spaziergang vor dem Denkmal. Anschließend führt die Reise das Paar laut "Daily Mail" nach Melbourne, wo ein Staatsbankett sowie Veranstaltungen zur Pflege der dänisch-australischen Beziehungen auf dem Programm stehen.

Das emotionale Herzstück der Reise dürfte jedoch der letzte Abschnitt werden: Die Tour endet in Tasmanien - Marys Heimatstaat. Dort soll die Königin ihre frühere Schule in Hobart besuchen und weitere Orte ihrer Kindheit und Jugend aufsuchen. Teile ihrer Familie leben noch immer dort, sodass der Besuch auch eine sehr persönliche Dimension bekommt.