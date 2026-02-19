In Begleitung bedeutender Regisseure: Michelle Yeoh erhält Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Die Schauspielerin Michelle Yeoh bekam auf dem Walk of Fame in Hollywood einen Stern. Zur Enthüllungszeremonie erschien sie mit Regisseuren, mit denen sie bei ihren wichtigsten Filmen zusammenarbeitete.

Die malaysische Schauspielerin Michelle Yeoh (63) erhielt am Mittwoch in Los Angeles einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Die Oscarpreisträgerin erschien in einem leuchtend gelben Kleid von Dior kombiniert mit silbernen Highheels und war sichtlich gerührt, als sie sich bei der Enthüllungszeremonie Tränen aus den Augen wischte.

Michelle Yeoh kam in Begleitung gefeierter Regisseure zur Zeremonie. So etwa Jon M. Chu (46), mit dem Yeoh in "Wicked" und "Crazy Rich" zusammenarbeitete. Auch Ang Lee (71), Regisseur ihres Films "Tiger and Dragon", oder Paul Feig (63), den sie aus "Last Christmas" kennt, waren dabei. Genauso wie Daniel Kwan (38) und Daniel Scheinert (38), den Regisseuren des siebenfach Oscar-prämierten Films "Everything Everywhere All at Once".

Ehemann Jean Todt nicht dabei

Auch Schauspielerin Sandra Oh (54) und Rapperin Awkwafina (37) waren zu Yeohs Unterstützung vor Ort. Ihr Ehemann Jean Todt (79) war nicht dabei. In Yeohs Rede verriet sie dem Publikum, dass der ehemalige F1-Teamchef von Ferrari derzeit auf Reisen sei, aber ihre "Erlaubnis" erhalten habe, den großen Moment zu verpassen. "Danke, dass du da bist und mir beistehst. Danke, dass du in den stillen Momenten Teil meines Lebens bist, nicht nur in den hellen. Deine Anwesenheit bedeutet mir alles", sagte sie an ihren abwesenden Mann gewandt. Das Paar heiratete 2023 nach 19 Jahren Verlobung.

Weiter bedankte sich Yeoh bei ihren "Fans auf der ganzen Welt" und ihrem Bruder und dessen Frau: "Sie haben mich überrascht und sind gestern extra aus Malaysia angereist." Auch ihrer verstorbenen Eltern gedachte sie in der Rede. Sie sagte: "Einst war ich ein kleines Mädchen aus Malaysia, das unter dem weiten Himmel saß, zu einem einzigen, klar erkennbaren Stern aufblickte und es wagte zu glauben, dass ich ihm folgen könnte. Und jetzt ist da einer auf der Erde."

Letzte Woche nahm die Schauspielerin bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk entgegen.

Yeoh schrieb im Jahr 2023 Geschichte, als sie als erste asiatische Frau einen Oscar als Beste Schauspielerin für ihre Leistung in "Everything Everywhere All At Once" gewann. In ihrer Dankesrede bezeichnete Michelle Yeoh ihren Sieg damals als "Leuchtfeuer der Hoffnung und der Möglichkeiten" für die asiatische Bevölkerung und forderte die Zuschauer zu Hause auf, "groß zu träumen". Sie widmete die Auszeichnung ihrer Mutter und sagte, dass sie sie ihr nach Malaysia mitbringen werde.