In Begleitung bedeutender Regisseure: Michelle Yeoh erhält Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Die Schauspielerin Michelle Yeoh bekam auf dem Walk of Fame in Hollywood einen Stern. Zur Enthüllungszeremonie erschien sie mit Regisseuren, mit denen sie bei ihren wichtigsten Filmen zusammenarbeitete.
Die malaysische Schauspielerin Michelle Yeoh (63) erhielt am Mittwoch in Los Angeles einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Die Oscarpreisträgerin erschien in einem leuchtend gelben Kleid von Dior kombiniert mit silbernen Highheels und war sichtlich gerührt, als sie sich bei der Enthüllungszeremonie Tränen aus den Augen wischte.