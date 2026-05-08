In australischem Zoo: George, Charlotte und Louis wählen besonderen Namen für Baby-Känguru

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben im Australia Zoo ein kleines Känguru benannt - und sich dabei für ein Wort mit besonderer Bedeutung entschieden.

Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) haben gemeinsam mit ihren Eltern Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) eine besondere Aufgabe übernommen: Die drei Kinder der britischen Königsfamilie durften ein neugeborenes Känguru im Australia Zoo in Queensland benennen - und sorgten dabei für eine besonders herzerwärmende Wahl.

Robert Irwin, Sohn der verstorbenen Tierlegende Steve Irwin und heute selbst Naturschützer sowie Zoodirektor, stellte das Jungtier in einem Video vor und erklärte, die Wales-Familie habe bei der Namenswahl geholfen. Besonders bedankte er sich bei den drei Kindern für ihre Beteiligung. Es sei ein "brillanter" Name.

So heißt das kleine Känguru

Das kleine Tier trägt nun den Namen "Cwtch" (ausgesprochen "Kutsch"). Das Wort stammt aus dem Walisischen und bedeutet "Umarmung" oder "Kuscheln" - eine Bedeutung, die laut Robert Irwin perfekt zum Jungtier passt. Der Name sei ideal, da junge Kängurus in diesem Alter viel Zeit im Beutel ihrer Mutter verbringen und "gerne kuscheln", so Irwin. Genau diese Eigenschaft spiegele "Cwtch" perfekt wider.

Robert Irwin nutzte die Gelegenheit zudem, um die Bedeutung des Artenschutzes zu betonen und Besucherinnen und Besucher dazu aufzurufen, sich für den Erhalt der australischen Wildtiere einzusetzen.