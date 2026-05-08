In australischem Zoo: George, Charlotte und Louis wählen besonderen Namen für Baby-Känguru

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben im Australia Zoo ein kleines Känguru benannt - und sich dabei für ein Wort mit besonderer Bedeutung entschieden.
Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) haben gemeinsam mit ihren Eltern Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) eine besondere Aufgabe übernommen: Die drei Kinder der britischen Königsfamilie durften ein neugeborenes Känguru im Australia Zoo in Queensland benennen - und sorgten dabei für eine besonders herzerwärmende Wahl.