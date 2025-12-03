Immobilienmarkt Stuttgart: „Der Kauf einer Immobilie in Stuttgart lohnt sich gerade“

Die Sparda-Bank hat eine große Studie zum „Wohnen in Deutschland 2025“ erstellen lassen. Daraus lassen sich auch wichtige Aussagen zum Immobilienmarkt in Stuttgart ableiten.
Es ist eine große Studie, aber wie so oft sind es vor allem die kleinen Fakten, die daran spannend sind. Und die Folgerungen, die man daraus ziehen kann. Wie etwa diese: „Der Kauf einer Immobilie lohnt sich derzeit in Stuttgart, es ist der richtige Zeitpunkt dafür“. Das sagt Andreas Küchle, Prokurist und Leiter Marketing bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg, welche seit 2017 alle zwei Jahre eine Studie in Auftrag gibt. „Wohnen in Deutschland 2025“ heißt diese, ist eine der größten Studien zum Thema und zeigt schon im Titel, wie umfassend sie ist. „Sie ist über 100 Seiten lang und es werden alle aktuellen Themen aufgegriffen“, sagt Pekka Sagner, der als Senior Economist für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik die Studie geleitet hat.